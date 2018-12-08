ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 - фестиваль хореографических спектаклей "Без слов". "Космос", улица Республики, 165а. Бесплатно. Подробности, регистрация здесь.
С 10:00 - открытый турнир по художественной гимнастике "Рождественские снежинки". СК "Строймаш", улица Индустриальная, 49а. Вход свободный, подробности здесь.
С 10:00 - открытый турнир по художественной гимнастике "Рождественские снежинки". СК "Строймаш", улица Индустриальная, 49а. Вход свободный, подробности здесь.
10:30, 12:00 - спектакль-игра "Загадки природы"; 12:00 - сказка "Иван-царевич и Серый волк". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
С 11:00 - День открытых дверей ТюмГУ. Технопарк, улица Республики, 142. Вход бесплатный, подробности здесь.
11:00 - "Ёжик, Медвежонок и дырпыр", сказка для самых маленьких. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билета здесь.
12:00 - "Лига супер-героев". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
14:00 - торжественное закрытие Дней культуры народов Кавказа и Закавказья в Тюменской области. ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
15:00, 17:00 - концерт "Ирония судьбы, или С Новым Годом!" Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
15:00 - демонстрация документальных фильмов "Небесный ярлык Иоанна Грозного" и "Мир и Война Саввы Есипова". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63. Вход свободный, подробности здесь.
17:00 - Мюзикл "Реальный двор". СК "Зодчий", улица Луначарского, 2, корп. 5. Подробности, билеты здесь.
18:00 - спектакль "Метод Гренхольма". Драмтеатр, улица Республики, 129. Билеты здесь.
19:00 - ТФО и Штефан Владар. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Денис Михайлов (Обе-Рек). Бар "Авиатор", 9, улица Челюскинцев, 1а. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Мотылек" / Papillon (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 - международный talk-форум Культuritsa. Музейный комплекс Словцова, улица Советская, 63. Тел. 8-906-820-61-07.
19:00 - Кубок ректора ТюмГУ по КВН. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Тел. 8-982-974-15-41.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1842 году в Англии выпущена первая рождественская открытка.
В 1884 году Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал роликовые коньки.
В 1923 году основан литературный журнал "Звезда", а в 1929-м в этот же день газета "Правда" впервые выдвинула лозунг "Пятилетку – в четыре года!"
В 1953 году московский Кремль был открыт для посетителей.
В 1968 году Дуглас Энгельбарт впервые публично продемонстрировал изобретённые им или в его лаборатории компьютерную мышь и гипертекст.
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