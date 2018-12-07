ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 - фестиваль хореографических спектаклей "Без слов". "Космос", ул.Республики, 165а. Бесплатно. Подробности, регистрация здесь.
11:00 - 15:00 - ярмарка локальных производителей: "Золотые луга", "Тюменьмолоко", Ялуторовский мясокомбинат, Пышминская птицефабрика, ООО Ландис и другие. ТЦ "Колумб", Московский тракт, 118, супермаркет "Перекресток".
11:00 - "Бармалей", волшебная сказка. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билета здесь.
12:00, 14:00 - "Рождественская история Кая и Герды". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
18:00 - спектакль "Метод Гренхольма". Драмтеатр, улица Республики, 129. Билеты здесь.
18:00 - "Золотая десятка". ДК "Нефтяник", улица полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - балет "Щелкунчик". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Поместье ворона". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билета здесь.
19:00 - "Остров органных сокровищ". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - официальное открытие катка "Звездный полюс". ТРЦ "Тюмень Сити Молл", улица Тимофея Чаркова, 60.
23:00 - вечеринка HYPNOTIZE 4.0. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - V городской конкурс санитарных постов, участвуют почти 70 команд из школ и учреждений допобразования. Легкоатлетический манеж, улица Луначарского, 12.
12:00 - пленарное заседание Открытого городского форума молодежи Тюмени "МОСТ". Музейный комплекс имени. Словцова, улица Советская, 63. Тел. 8-922-484-33-07 - Милослава Маркова, организатор форума.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1941 году в Польше гитлеровцами впервые применён отравляющий газ для убийства евреев. в этот же день 20-я армия освободила Красную Поляну, ближайший к Москве населённый пункт, оккупированный немецкой армией.
В 1987 году Михаил Горбачёв и Рональд Рейган подписывают в Вашингтоне бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.
В 1991 году в Беловежской Пуще президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о создании СНГ и прекращении существования СССР.
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