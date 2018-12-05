6
декабря

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 05 декабря 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

14:00 - гала-концерт фестиваля социокультурной анимации "Будущее для всех". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Вход свободный.

16:00 - открытие интерактивной зоны Visit Tyumen. ТРЦ "Сити Молл", улица Тимофея Чаркова, 60.

18:00  - открытие выставки "Приглашение к столу", улица Холодильная, 124. Вход на выставку свободный, тел. для справок: 8-904-498-67-59.

19:00 - "Иди на мой огонь..." Губернаторский ансамбль национальной песни "Сёётэй Ямал" и Губернаторский национальный ансамбль танца "Сыра'сэв. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Малыш на драйве" / Baby Driver (2017). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:30 - открытие "Урока цифры". Технопарк, улица Республики, 142, зал "Контакт" (каб. 243). тел. +7 919 928 27 21.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1912 году при раскопках в египетской Амарне обнаружен бюст Нефертити.

В 1917 году парламент Финляндии принял решение об отделении из состава России и получении статуса независимого государств.

В 1921 году подписан Англо-ирландский договор, по которому ровно через год (6 декабря 1922) Ирландия получила независимость.

В 2000 году открыт ливерморий — химический элемент с атомным номером 116.

Теги: повестка
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