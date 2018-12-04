ДЛЯ ВСЕХ
17:00 - открытие персональной выставки мастера деревянного зодчества Святослава Шитова. Галерея сувениров "Легенды Сибири", улица Володарского, 47.
17:00 - открытая лекция Юрия Дворникова "Полярные исследования глазами молодого учёного". 7 корпус ТИУ, улица Мельникайте, 70, аудитория 903.
19:00 - Екатерина Шаврина. Юбилейный тур. ДК "железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - открытый лекторий об истории иудейского праздника Хануки и правилах зажигания ханукии – восьмисвечного традиционного праздничного светильника. Тюменская синагога, улица Кирова, 44.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - областной фестиваль социокультурной анимации "Будущее для всех". Центр "Родник", Салаирский тракт. Тел. 56-89-40.
14:00 - итоговое мероприятие Года добровольца в Тюменской области. Филармония, улица Республики, 34. Аккредитация обязательна. Тел.: 8-905-857-38-20, 8-84-59 (доб.106)
14:00 - встреча депутата Облдумы Николая Токарчука с учащимися гимназии № 16 в рамках проекта "Открытая Дума", ИВК, информационно-выставочный комплекс.
15:00 - пресс-тур "Социальная реабилитация и сопровождение людей с ОВЗ", проезд Геологоразведчиков, 14а. Тел. 50-24-58.
17:00 - вручение высшей юридической премии "Юрист года", посвященной Дню юриста. Облдума, улица Республики, 52, большой зал заседаний.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1456 году землетрясением разрушается Неаполь, 35 тысяч человек погибают.
В 1728 году в России открыта библиотека Академии наук.
В 1848 году президент США Джеймс Полк подтверждает факт открытия золота в Калифорнии, спровоцировав этим золотую лихорадку 1849 года.
В 1931 году советской властью взорван Храм Христа Спасителя в Москве (РСФСР).
В 1938 году в Москве основан Государственный дом радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ).
В 1941 году началось контрнаступление советских войск под Москвой.
В 1952 году в Лондоне начался великий смог 1952 года, унёсший жизни тысяч англичан.
В 1957 году в СССР спущен на воду первый в мире атомный ледокол "Ленин".
В 2003 году в России открыт Северо-Муйский тоннель. Строительство продолжалось с перерывами 26 лет. Расчётный срок эксплуатации оценивается в 100 лет.
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