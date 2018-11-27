ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - "Старший сын". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Русская музыка эпохи Екатерины II". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Галвестон" / Galveston (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
18:30 - открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тюменская область 2019. тел. +73452273605.
13:00 - танцевально-образовательная площадка "Контекст". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Тел. 8-922-079-09-00.
14:00 - заседание Общественного совета при Департаменте АПК Тюменской области, улица Хохрякова, 47, 3 этаж, зал заседаний. Тел. (3452) 46-21-32, 8-906-826-91-45, PurtovaOA@72to.ru
27-30 ноября - открытое первенство Тюменской области по фигурному катанию. Каток "Прибой", пр. Борцов Октября, 2а, стр.1. Тел. +7(3452) 69-34-55.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1365 году на Ивановской площади Московского Кремля основан Чудов монастырь, древнейший монастырь российской столицы.
В 1908 году сформирована Амурская речная флотилия.
В 1964 году к Марсу запущена американская автоматическая станция "Маринер-4" .
В 1994 году в Норвегии состоялся второй (первый в 1972 г.) референдум о вступлении страны в Европейский союз, на котором большинство избирателей отвергли членство в ЕС.
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