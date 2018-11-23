ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - 17:00 - фестиваль "ПрофиБудуЯ!" Технопарк, улица Республики, 142.
10:00 -22:00 - фестиваль документального кино "КинЗА". 10 площадок, главная — Республики, 2 (Тюменский институт культуры), Медиаполис (Чернышевского, 2А/12), Моя территория (Ванцетти, 1), Кофейня "Гагарин" (Красина, 8) и библиотеки города. Подробности здесь.
19:00 - "Смешные деньги". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Край". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
20:00 - LOBODA премьера шоу SUPERSTAR. Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности, билеты здесь.
21:00 - общегородская милонга: вечер аргентинского танго. Лофт-пространство "Наше место", улица Молодежная 74/4.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
13:00 - День работников АПК Тюменского района. Торжественное награждение по итогам сельскохозяйственного года. Московский тракт, 115, 1 этаж, большой зал Администрации ТМР. Тел. 288-716.
14:00 - первенство Тюменской области по боксу, улица Садовая, 109/1. Тел. 8-912-383-28-94.
14:00 - пресс-конференция и фуршет, посвященные VI Открытому Региональному Чемпионату "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тюменская область 2019. Отель "Спасская", улица Ленина, 2а. Тел. 8-922-265-89-98.
17:00 - встреча губернатора с участниками Стэнфордского российско-американского форума, улица Володарского, 45, большой зал, 3 этаж. Необходима аккредитация.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1708 году Русская православная церковь предала анафеме гетмана Мазепу за измену Петру I.
В 1763 году Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию.
В 1917 году Совнарком России издал декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов.
В 1923 году Якоб Шик запатентовал первую электробритву.
В 1924 году состоялась первая широковещательная передача Московского радио. Начало регулярного радиовещания в СССР.
В 1954 году в США "Дженерал Моторс" выпустил свой 50-миллионный автомобиль — позолоченный спортивный двухместный закрытый "Шевроле".
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