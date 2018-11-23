23
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 22 ноября 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00 - 17:00 - фестиваль "ПрофиБудуЯ!" Технопарк, улица Республики, 142.

10:00 -22:00 - фестиваль документального кино "КинЗА". 10 площадок, главная — Республики, 2 (Тюменский институт культуры), Медиаполис (Чернышевского, 2А/12), Моя территория (Ванцетти, 1), Кофейня "Гагарин" (Красина, 8) и библиотеки города. Подробности здесь.

19:00 - "Смешные деньги". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - спектакль "Край".  Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.

20:00 - LOBODA премьера шоу SUPERSTAR. Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности, билеты здесь.

21:00 - общегородская милонга: вечер аргентинского танго. Лофт-пространство "Наше место", улица Молодежная 74/4.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

13:00 - День работников АПК Тюменского района. Торжественное награждение по итогам сельскохозяйственного года. Московский тракт, 115, 1 этаж, большой зал Администрации ТМР. Тел. 288-716.

14:00 - первенство Тюменской области по боксу, улица Садовая, 109/1. Тел.  8-912-383-28-94.

14:00 - пресс-конференция и фуршет, посвященные VI Открытому Региональному Чемпионату "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тюменская область 2019. Отель "Спасская", улица Ленина, 2а. Тел. 8-922-265-89-98.

17:00 - встреча губернатора с участниками Стэнфордского российско-американского форума, улица Володарского, 45, большой зал, 3 этаж. Необходима аккредитация.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1708 году Русская православная церковь предала анафеме гетмана Мазепу за измену Петру I.

В 1763 году Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию.

В 1917 году Совнарком России издал декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов.

В 1923 году Якоб Шик запатентовал первую электробритву.

В 1924 году состоялась первая широковещательная передача Московского радио. Начало регулярного радиовещания в СССР.

В 1954 году в США "Дженерал Моторс" выпустил свой 50-миллионный автомобиль — позолоченный спортивный двухместный закрытый "Шевроле".

Теги: повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2018