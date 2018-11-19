ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - Сергей Лазарев: шоу "N TOUR". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "ВойнаЗа". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Крейцерова соната", "Грязнуля". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Интервью с вампиром" / Interview with the Vampire (1994). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание постоянной комиссии гордумы по благоустройству и городскому хозяйству; 14:00 - заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению. Малый зал Тюменской городской думы, улица Первомайская, 20. Подробности здесь.
11:00 - пресс-конференция "Зрение: как коварные болезни подступают незаметно. Результаты работы офтальмологической службы". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. +7-922-397-67-43.
12:30 - пресс-конференция депутатов ЛДПР с участием депутата Госдумы Владимира Сысоева, руководителей и членов депутатских фракций ЛДПР Тюменской областной Думы, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. Тюменская областная Дума, улица Республики, 52, 3-й этаж, каб. 323.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1935 году лётчик-испытатель Петр Стефановский в рамках проекта "Звено" впервые в мире поднял в воздух тяжёлый бомбардировщик ТБ-3 с пятью закреплёнными на нём истребителями.
В 1945 году начался Нюрнбергский процесс — суд над военными преступниками Третьего рейха.
В 1979 году впервые больному переливается искусственная кровь.
В 1989 году осуществлен запуск первого модуля МКС — российского функционального грузового блока "Заря".
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