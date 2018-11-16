ДЛЯ ВСЕХ
10:00-19:00 - семейная игротека "Конструктория". СК "Строймаш", улица Индустриальная, 49.
12:00 - "Рыба и шоколад", трагикомедия со счастливым концом; 13:00 - "Всем кого касается", спектакль-инструкция; 15:00 - "Тявкай и рычи" - как в голливудском кино; 16:00 - "Вдох-выдох", Yoga-драма. Все спектакли 12+. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00, 18:00 - "Бэби среда. Космическое путешествие". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
12:00 - "Бобик в гостях у Барбоски". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
12:00 - спектакль "Про драконов и принцесс". Музей "Дом Машарова",улица Ленина, 24. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - "Королевские тигры Суматры". Цирк, Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
12:00 - сольный концерт ансамбля немецкой песни "Quelle". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
15:00 - концерт "Союз прекрасный - музыка и дети!" Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
16:30 - Областной фестиваль национальных культур. Театр кукол, улица Кирова, 36. Вход свободный. Подробности здесь.
18:00 - "Кадриль", "Дни Турбиных". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - российско-германский спектакль "Мечта". СК "Зодчий", улица Луначарского, 8. Бесплатно по регистрации.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10.00 - открытие проекта "РобоКвест2018". Центральная библиотека, улица Советская, 126. Тел. 8-992-305-92-96.
13:00 - День семьи в центре профориентации, улица Республики, 204в. Тел. 8(3452) 27-36-67.
14:00 - межнациональный турнир по мини-футболу "Дружба народов", улица Володарского, 38. тел. 8-992-305-92-96.
14:00 - финал игр КВН Тюменского района. Успенка, улица Коммунаров, 1, ЦКиД "Родник". Тел. 288-773.
17:00 - первый интерактивный квест о Тюмени в формате настольной игры. Библиотека имени Менделеева, улица Орджоникидзе, 59. Тел. 8-982-906-68-56.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1869 году состоялось официальное открытие Суэцкого канала для судоходства.
В 1953 году открыт доступ в мавзолей Ленина — Сталина.
В 1962 году вышел очередной номер журнала "Новый мир", в котором опубликована повесть "Один день Ивана Денисовича". Страна впервые узнаёт имя Александра Солженицына.
В 1966 году в ночь с 16 на 17 ноября зарегистрирован самый большой метеорный дождь. Метеоры группы Леонид, появляющиеся регулярно через каждые 33,25 года, были видны на небе между восточной частью СССР и западной частью Северной Америки.
В 1978 году Советский Союз сообщил об успешном испытании нейтронной бомбы.
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