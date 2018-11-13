ДЛЯ ВСЕХ
17:30 - мастер-классы по актерскому мастерству от немецких режиссеров в рамках Российско-Германского культурного обмена. СК "Зодчий", улица Луначарского, 8. Подробности здесь.
19:00 - "Ханума". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - STIGMATA. YesRockClub, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Группа "Любэ". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - хоккейный матч "Рубин" - "Дизель". Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности здесь.
20:00 - кинопоказ: "Необратимость" / Irréversible (2002). Fabric bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - 14:00 - областной семинар-практикум "Опыт взаимодействия со СМИ в вопросах освещения проблем современной семьи". Спикер – Хасьминский Михаил, кризисный психолог, член Общественного Совета Федеральной Службы Исполнения Наказаний России, главный редактор сетевого журнала "Русская православная психология" и порталов кризисной помощи memoriam.ru и boleem.com., ведущий эксперт порталов практической кризисной психологии perejit.ru, pobedish.ru vetkaivi.ru и других сайтов группы. Аккредитация обязательна, тел. (3452) 20-16-74.
11:00 - пресс-конференция "70 лет Тюменским профсоюзам: итоги прошлого, вызовы будущему". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.
12:00 - пресс-конференция "Имущественные налоги: особенности исчисления и уплата". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.
В 15:00 - гала-концерт и награждение лучших предприятий малого и среднего бизнеса города Тюмени по итогам народного голосования конкурса "Тюменская марка". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Аккредитация обязательна в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Тюменской области по телефону: 399-633, доб. 142 или по электронной почте pr.tpp.to@gmail.com
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1860 году - Пекинский трактат между Россией и Китаем: к России присоединён Уссурийский край.
В 1900 году французский сенат одобрил разрешение женщинам работать в адвокатуре.
В 1903 году в Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа.
В 1919 году Красная Армия взяла Омск. Поражение войск адмирала Колчака.
В 1935 году в СССР состоялось первое Всесоюзное совещание стахановцев.
В 1939 году на улицах Москвы проходит большой автопробег, посвящённый выпуску миллионного советского автомобиля.
В 1941 году нацисты в течение дня убили в белорусском Слониме около 9 тысяч евреев.
В 1963 году в ходе извержения подводного вулкана появился остров Суртсей.
В 1968 году проведена первая в Европе трансплантация лёгкого.
В 1994 году открывалось движение между Парижем и Лондоном через туннель под Ла-Маншем.
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