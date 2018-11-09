ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - мастер-класс "Изготовление декораций и реквизита, технологии, материалы" в рамках проекта "Театральный художник" Сергея Линдера. Тюменский Драматический театр, ул. Республики, 129. Тел. 8 -902-623-55-47.
11:00 - "Рыжий чулок"; 14:00, 18:00 - "Поместье ворона", мистический детектив (18+). Театр "Ангажемент". улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00 - Музыкальная сказка "Снегурочка". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
12:00 - "Кошкин дом", улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Пули над Бродвеем". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Московский ансамбль современной музыки. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - шоу "Симфонические РОК-ХИТЫ" Крылья грифона "CONCORD ORCHESTRA". ДК "Нефтяник". улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1885 году немецкие инженеры Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах установили разработанный ими двигатель внутреннего сгорания на деревянный велосипед, который совершает в этот день свою первую поездку.
В 1917 году в Советской России принято постановление "О рабочей милиции". С 1962 отмечается как профессиональный праздник.
В 1933 году писатель Иван Бунин становится лауреатом Нобелевской премии по литературе.
В 1961 году Сталинград переименован в Волгоград.
В 1970 году Советский Союз запустил научную космическую станцию "Луна-17", которая через неделю прилунится в районе Моря Дождей. На поверхность спутника Земли выедет первое самоходное устройство "Луноход-1", которое будет управляться с Земли и путешествовать по лунной поверхности 11 месяцев.
В 1983 году на семинаре по компьютерной безопасности Фред Коэн представил первый компьютерный вирус.
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