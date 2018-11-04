ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Красная шапочка"; 12:00 - "Гуси-лебеди". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
12:00 - детское интерактивное шоу ростовых кукол "Щенки спешат на помощь". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
12:00, 14:30 - Евгения Смольянинова (сопрано). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
15:00 - "Королевские тигры Суматры". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
17:00 - танцевальный спектакль "Времена года". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Призраки", фантасмагория в 2-х действиях. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Супница" с участием Нины Усатовой, Андрея Урганта, Светланы Письмиченко, Зои Буряк, Дмитрия Малашенко, Аркадия Коваля и др. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ : "Настоящая любовь" / True Romance (1993). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
2-5 ноября - II Всероссийский форум педагогов будущего "Крапива". Областной центр "Витязь", 21 км Ялуторовского тракта, тел. 8-929-261-23-61.
17:30 - мастер-класс "Как освещать культурные события?" Школа перспективных исследований ТюмГУ, улица 8 Марта, 2, корп. 1, 5 этаж, аудитория 501. Бесплатно, необходима регистрация.
19:00 - встреча с Вадимом Левиным, продюсером, режиссером, сценаристом, куратором Московской Школы Кино в рамках проекта "Медиасеть". ДТиС "Пионер", лица Челюскинцев, 46. Тел. 8-982-937-37-78.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1612 году - освобождение Москвы. Капитуляция польско-литовского гарнизона Московского Кремля.
В 1929 году в Москве открылся первый в СССР планетарий.
В 2015 году произошла экологическая катастрофа в Бразилии: при обвале дамбы хвостохранилища погибли 19 человек, большое количество токсичных отходов попали в реку Риу-Доси и вскоре достигли океана.
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