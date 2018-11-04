5
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 04 ноября 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:30, 12:00 - "Красная шапочка"; 12:00 - "Гуси-лебеди". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

12:00 - детское интерактивное шоу ростовых кукол "Щенки спешат на помощь". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

12:00, 14:30 - Евгения Смольянинова (сопрано). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

15:00 - "Королевские тигры Суматры". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

17:00 - танцевальный спектакль "Времена года". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Призраки", фантасмагория в 2-х действиях. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - спектакль "Супница" с участием Нины Усатовой, Андрея Урганта, Светланы Письмиченко, Зои Буряк, Дмитрия Малашенко, Аркадия Коваля и др. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ : "Настоящая любовь" / True Romance (1993). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

2-5 ноября - II Всероссийский форум педагогов будущего "Крапива". Областной центр "Витязь", 21 км Ялуторовского тракта, тел. 8-929-261-23-61.

17:30 - мастер-класс "Как освещать культурные события?" Школа перспективных исследований ТюмГУ, улица 8 Марта, 2, корп. 1, 5 этаж, аудитория 501. Бесплатно, необходима регистрация.

19:00 - встреча с Вадимом Левиным, продюсером, режиссером, сценаристом, куратором Московской Школы Кино в рамках проекта "Медиасеть". ДТиС "Пионер", лица Челюскинцев, 46. Тел. 8-982-937-37-78.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1612 году - освобождение Москвы. Капитуляция польско-литовского гарнизона Московского Кремля.

В 1929 году в Москве открылся первый в СССР планетарий.

В 2015 году произошла экологическая катастрофа в Бразилии: при обвале дамбы хвостохранилища погибли 19 человек, большое количество токсичных отходов попали в реку Риу-Доси и вскоре достигли океана.

Теги: журналистика , культура , повестка , СМИ , спектакли
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