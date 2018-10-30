ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - ВИА "Синяя птица". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:30 - фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E.: комедия "Дай себе волю" / Lasciati andare. Кинотеатр "Премьер", улица 50-летия ВЛКСМ, 63. Подробности здесь.
19:00 - The King of Sax. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:30 - "Пять разгневанных поэтов". Дом Печати, улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 9:00 - пресс-конференция о реализации инновационного инвестиционного проекта ТюмГУ и АО "ГМС Нефтемаш" по созданию метрологического мобильного эталона 2-го разряда для поверки рабочих средств измерения скважинной продукции без остановки добычи. С 10:00 - экскурсия по производственным мощностям АО "ГМС Нефтемаш", знакомство с метрологическим центром; 10:40 - пресс-конференция, участники - Леонид Остроумов, Сергей Бахтий, Валерий Фальков. Тел. +7-912-386-70-01.
10:00 - заседание Тюменской городской думы, улица Первомайская, 20.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1956 году — Суэцкий кризис: Великобритания и Франция начали бомбить Египет с целью заставить его открыть Суэцкий канал.
В 1961 году тело Иосифа Сталина было убрано из мавзолея Ленина.
В 2011 году согласно расчётам Фонда народонаселения ООН, на Земле родился семимиллиардный житель.
В 2015 году произошла катастрофа А321 над Синайским полуостровом. Все находившиеся на его борту 224 человека. Крупнейшая авиакатастрофа в истории Египта и самолётов семейства Airbus A320, крупнейшая авиакатастрофа 2015 года, а также самая массовая гибель граждан России в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации.
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