ДЛЯ ВСЕХ
17:00 - всероссийский фестиваль красок. Стадион "Геолог", улица Коммуны, 22. Вход свободный. Подробности здесь.
18:00 - МК "брошки в форме зверюшек". Тайм-кафе "Пятый угол", улица Республики, 5а. Подробности здесь.
20:00 - Кинопоказ: "Апгрейд" / Upgrade (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - вечеринка "День нефтяника" в ресторане "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. подробности здесь.
21:00-22:00 - фестиваль волшебных шаров. Стадион "Геолог", улица Коммуны, 22. Вход свободный. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:30 - пресс-тур, посвященный капремонту тепломагистрали на улице Газовиков. Участники: замглавы администрации города Тюмени П. Перевалов и гениректор "Урало-Сибирской теплоэнергетической компании" А. Перекальский. Место и время встречи: район дома № 65 по ул. Газовиков, в 10:00. Организованный отъезд журналистов, об участии сообщить по тел. 46-40-14.
10:00 - открытие после реконструкции учебного корпуса Института Наук о Земле. улица Полины Осипенко, 2. Акредитация по email press@utmn.ru.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1798 году в Санкт-Петербурге и Николаеве учреждены училища корабельной архитектуры (ныне Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского, Санкт-Петербург и Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев).
В 1892 году Павел Третьяков предложил Московской городской думе передать в дар городу созданную им художественную галерею.
В 1914 году указом Николая II Санкт-Петербург переименован в Петроград.
В 1925 году принят декрет о введении всеобщего начального обучения в СССР.
В 1939 году произошло инсценированное нападение на немецкую радиостанцию в Глейвице, послужившее предлогом для нападения вермахта на Польшу, следствием чего стало начало Второй мировой войны.
В 1952 году в Хельсинки завершилась проходившая с 9 августа Шахматная олимпиада, в которой впервые приняла участие советская команда. Дебютанты одержали убедительную победу. Первыми советскими чемпионами стали Пауль Керес, Василий Смыслов, Давид Бронштейн, Ефим Геллер, Исаак Болеславский и Александр Котов. В последующие 40 лет сборная СССР лишь раз уступила звание чемпиона.
В 1966 году в Нью-Йорке начался первый шахматный турнир между компьютерами. За три года до этого состоялся матч между советскими и американскими электронными шахматистами, в котором победила советская сторона. В 1974 году уже прошёл первый чемпионат мира, в котором победу также одержала советская программа "Каисса".
В 1993 году в Москве открылся первый российский авиационно-космический салон.
В 1999 году в Москве на Манежной площади произошёл взрыв. В 2004 в этот же день теракт произошел у входа на станцию метро "Рижская".
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