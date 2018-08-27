ДЛЯ ВСЕХ
15:00, 19:00 - турнир, посвященный Дню образования Тюменской области. Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Вход свободный, подробности здесь.
19:30 - благотворительный концерт классической музыки. В конгресс-холле технопарка выступят пианисты Яха Бахмадова, Станислав Хуланхов и виолончелист Кристиан Владила. Тюменский технопарк, улица Республики, 142. Подробности, регистрация здесь.
20:00 - кинопоказ: "Как разговаривать с девушками на вечеринках" / How to Talk to Girls at Parties (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
14:00 - официальное открытие полностью обновленного общежития по улице Красина 19. Дополнительная информация по объекту будет предоставлена вам после заявки на аккредитацию, которую можно направить по почте press@utmn.ru.
14:00 - августовское совещание педагогических работников образования города Тюмени. Гимназия № 16, улица Парфенова, 19. Тел. 29-79-13, 8-982-906-96-66.
14:30 - торжественное открытие молодёжного образовательного реабилитационного форума тюменской областной организации ВОС "Будущее за нами". РЦ "Родник", Верхний Бор, 9 км Салаирского тракта. Тел. тел./факс (3452) 50-58-33, 50-56-93.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1908 году состоялся первый полёт первого российского дирижабля "Учебный".
В 1920 году проведена Всероссийская статистическая перепись.
В 1937 году основана автомобильная компания "Тойота". Отец-основатель — Киитиро Тоёда.
В 1941 году принят Указ Президиума Верховного Совета СССР, положивший начало депортации немцев Поволжья на спецпоселение в Сибирь и Казахстан.
В 1976 году в Массачусетсе впервые синтезирован искусственный ген.
В 1991 году отправлен в отставку Кабинет Министров СССР во главе с Валентином Павловым (последнее правительство в истории СССР).
В 1994 году после 290 лет использования в России изъяты из обращения копейки.
В 2008 году произошло землетрясение в районе озера Байкал с магнитудой ~9.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru