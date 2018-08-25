ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - мюзикл "Кот в сапогах". Драмтеатр, улица республики, 129. Подробности, билеты здесь.
12:00 - музейный урок "Мульти-пульти". Исторический парк "Россия - Моя история", улица Орджоникидзе, 47. Подробности здесь.
12:00 - моноспектакль Михаила Самарского "Радуга для друга". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
13:00, 17:00 - цирковое шоу Гии Эрадзе "Баронеты". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "С любимыми не расставайтесь!" Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - Dance Walking Тюмень. Подробности здесь.
19:30 - Вечер Французского Шансона | Визави. Просмотр фильмов - 21:00 - "Девушка на мосту" и в 22:30 - "Пряности и страсти". "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
20:00 - кинопоказ: "На берегу"/On Chesil Beach (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1728 году мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, получивший название Берингов пролив.
В 1791 году американец Джон Фитч (John Fitch) запатентовал пароход (за 20 лет до Роберта Фултона), продемонстрированный ещё четырьмя годами ранее.
В 1801 году Филипп Лебон патентует двухтактный двигатель внутреннего сгорания.
В 1858 году отправлена первая новость телеграфом.
В 1883 году произошло сильнейшее извержение вулкана Кракатау в Индонезии покрыло пеплом площадь свыше 800 тыс. км² и вызвало цунами, от которого на островах Ява и Суматра погибло около 36 тыс. человек.
В 1903 году палеонтолог Отто Хаузер обнаруживает прекрасно сохранившийся скелет кроманьонца.
В 1918 году в России большевики национализировали театры.
В 1957 году ТАСС сообщило об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты.
В 1978 году Зигмунд Йен становится первым восточногерманским космонавтом на борту корабля "Союз-31" и вообще первым немцем в космосе.
В 2008 году, после крайнего обострения грузино-южноосетинских отношений и активного участия России в боевых действиях, начавшихся 8 августа, Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
В 2009 году запущен самый высокогорный газопровод "Дзуарикау — Цхинвал".
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