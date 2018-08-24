ДЛЯ ВСЕХ
06:00-18:30 - фестиваль "Уха-царица". Туркомплекс "Абалак", Тобольскй район. Программа мероприятия здесь.
10:00 -20:00 - ежегодный фестиваль счастливых семей. База отдыха "Авангард", озеро Цимлянское, улица Веселая, 2. Вход свободный. Программа здесь.
12:00 - моноспектакль Михаила Самарского "Радуга для друга". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
12:00 - музыкальный спектакль "Не хочу быть собакой". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
13:00 - цирковое шоу Гии Эрадзе "Баронеты". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
15:00-17:00 - открытый городской чемпионат по дворовым играм для детей 5-15 лет. В программе - "Резиночки", "Классики", "Вышибалы", игра-салки "Мушкетеры", "Горячая картошка", игра "Лягушка" и другие. Сквер Ветеранов энергетики. Подробности здесь. Для журналистов тел. 8-982-940-13-88.
18:30 - летний турнир по командным настольным играм для жителей Тюмени. В программе 30 игр, участники могут свободно передвигаться по игровым зонам своей командой либо участвовать в турнире, набирая баллы по 4-м дисциплинам. Участие бесплатное, регистрация здесь. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти,1. Для журналистов тел. 8-922-395-05-73.
19:00 - комедия "Стасик, играй!" Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - тематическая программа "Волшебный мир кино!" в День российского кино на открытой площадке ЦКиИ "Современник".
20:00 - Всероссийская акция "Ночь кино — 2018".
22:00 - "Ужасный уикенд": "Муха" / The Fly (1986). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1919 году открылся первый в мире регулярный международный авиационный маршрут Лондон-Париж.
В 1930 году экспедиция полярников на ледокольном пароходе "Георгий Седов" открыла западные берега Северной Земли.
В 1942 году нацисты уничтожили гетто в Меречевщине и Коссово.
В 1956 году историк Андерс Франсен обнаружил в акватории Стокгольма затонувший в 1628 году корабль "Ваза".
В 1957 году Из Горького (Нижний Новгород) в Казань отправился первый советский корабль на подводных крыльях "Ракета".
В 1968 году восемь диссидентов провели на Красной площади демонстрацию против введения советских войск в Чехословакию.
В 1973 году сделан первый снимок томографом.
В 1983 году СССР подписал договор о покупке в США зерна на 10 млрд долларов.
В 1987 году принят Указ Президиума ВС СССР о проверке на СПИД, предполагавший наказание за заражение, и высылку из страны инфицированных иностранцев.
В 1991 году имущество КПСС объявлено государственной собственностью в России.
В 1997 году учреждён телеканал "Культура".
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