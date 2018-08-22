ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - 18:00 - всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция". Площадь у ТРЦ "Кристалл".
12:00 - моноспектакль Михаила Самарского "Радуга для друга". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
13:00 - концерт популярных тюменских исполнителей Светланы Костко, Виктории Некрасовой, Сергея Дьяконова-Дьяченкова - участников фестиваля "Тюменская осень". ЦУМ, улица Орджоникидзе, 63А.
19:00 - "Мирандолина". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 -мастер-класс для родителей. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
20:00 - Вадим Самойлов "Агата Кристи". "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Как разговаривать с девушками на вечеринках" / How to Talk to Girls at Parties (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - пресс-тур для журналистов с посещением нового детского сада в микрорайоне Тюменский-2. ГУС ТО.
10:00 - семинар "Опыт и проблемы формирования современной архитектурной среды с сохранением памятников культурного наследия" в рамках форума "Архитектурная среда". ТОНБ, улица Орджоникидзе, 59.
12:00 - торжественная церемония закрытия студенческой стройки "Тюмень-2018" по программе благоустройства дворов Тюмени. Мероприятие проведут на крыльце Строительного института Тюменского индустриального университета, улица Луначарского, 2.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1906 году Николай II объявил о продаже 20 миллионов акров земли русским крестьянам.
В 1913 году в Копенгагене открыт памятник Русалочке — героине сказки Андерсена.
В 1928 году спущен на воду теплоход "Победа". Использовался для пассажирских перевозок на линии Одесса — Нью-Йорк — Одесса, принадлежал Черноморскому морскому пароходству. Первоначально судно имело название "Магдалена".
В 1939 году заключён Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом.
В 1943 году в ходе Великой Отечественной войны Харьков освобождён от немецко-нацистских войск. Окончательная победа советских войск на Курской дуге.
В 1959 году правительство США объявило о введении в 400 школах страны в качестве предмета обучения русского языка.
В 1990 году Армения провозгласила независимость от СССР.
В 1991 году Борис Ельцин остановил деятельность КПСС и выпуск газеты "Правда". В этот же день последние из находящихся на свободе членов ГКЧП арестованы. Опечатано здание ЦК КПСС. Михаил Горбачёв, вызванный на чрезвычайную сессию Верховного Совета России, пытался отстаивать социалистический выбор и коммунистическую перспективу, но не встретил понимания.
В 1991 году основана Всемирная паутина: открыт публичный доступ к первому в мире веб-серверу.
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