ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - 18:00 - всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция". Цветной бульвар (в районе цирка).
13:00 -21:00 - тур "Попади на ТНТ". Мобильная студия ТНТ приедет в Тюмень, чтобы сделать тебя звездой. Площадь у Тюменского технопарка, улица Республики, 142. Вход свободный. Подробности здесь.
20:00 - "Не надо стесняться: Легкая киноэротика": "Мечтатели" / The Dreamers (2003). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - презентация акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция" с участием Инны Куликовой, директора департамента здравоохранения Тюменской области. Цветной бульвар. Подробности - saschamalygina@yandex.ru
11:00 - пресс-конференция "Итоги летней оздоровительной кампании детей. Начало месячника детской безопасности в школах" с участием начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тюменской области Алексея Шутова. Тел. +7-922-397-67-43.
Празднование дня Государственного флага РФ: 12:00 - патриотический автопробег вдоль улицы Ленина до Первомайской. Завершится на верхнем ярусе парковки возле набережной; 14:30 - водружение российского флага на мост Влюбленных. Все участники смогут получить ленточку цвета российского триколора на память. Тел. 8-922-046-96-19 - Владимир Сбитнев.
15:00 - пресс-подход с писателем, актером Михаилом Самарским - автором повести "Радуга для друга". Тюменский драматический театр, малая сцена. Аккредитация по телефону: 8-922-266-22-43 (Елена) или на почту presstkto@yandex.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1663 году царь Алексей Михайлович издал указ о "ссылке в Сибирь на вечное житье с жёнами и детьми поддельщиков монет".
В 1812 году экспедиция швейцарского археолога Иоганна Бурхардта обнаружила в 180 км от Аммана руины древнего города Петра, в котором, по преданию, Моисей добыл воду из скалы.
В 1865 году Уильям Шепперд получает патент на жидкое мыло.
В 1909 году в Реймсе началось первое в мире авиашоу, продолжавшееся неделю. Для участия в состязаниях были заявлены 38 аэропланов, но взлететь смогли только 23.
В 1914 году в России на период войны запрещена продажа спиртных напитков.
В 1942 году на Кировском заводе в Челябинске начато конвейерное производство танков Т-34.
В 1944 году в учебных заведениях Японии отменены занятия, дети призваны на фабрики и заводы.
В 1948 году в Польше объявлено начало коллективизации.
В 1990 году начала вещание независимая радиостанция "Эхо Москвы".
В 1991 году трёхцветный бело-лазорево-алый флаг провозглашён государственным флагом России.
В 2002 году власти Таиланда запретили использовать слонов для передвижения по городским улицам.
В 2012 году Россия официально вступила во Всемирную торговую организацию.
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