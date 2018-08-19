19
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 18 августа 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

18:00 - публичная лекция куратора из Польши Моники Шевчик "Роль современного искусства на быстроразвивающихся территориях". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63. Регистрация здесь.

18:00 - театр-студия "Будильник" представляет спектакль "Апокалипсис" в жанре недоклоунады.  МТЦ "Космос", улица Республики, 165а. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "НеслуЧАЙный СПЕКТАКЛЬ". "Чайная гавань", улица Минская 102. Подробности здесь.

22:00 - "Кино под открытым небом": "Убить Билла", том 2 / Kill Bill: Vol. 2 (2004). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1839 году под Санкт-Петербургом открыта Пулковская обсерватория.

В 1874 году тельняшка утверждена в качестве формы матросов на русском флоте.

В 1923 году первое советское научно-исследовательское судно, "Персей", вышло в свой первый рейс.

В 1925 году открылась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, проходившая на месте парка им. Горького в Москве. Выставка являлась предшественницей ВДНХ.

В 1947 году впервые синтезирован витамин А.

В 1960 году состоялся первый в истории полёт в космос живых существ с успешным возвращением на Землю: в СССР был выведен на орбиту космический корабль "Спутник-5" с собаками-космонавтами Белкой и Стрелкой на борту.

В 1991 году - попытка государственного переворота (ГКЧП) в СССР.

В 2004 году компания Google начала продажу своих акций на фондовом рынке.

Теги: повестка
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