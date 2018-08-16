ДЛЯ ВСЕХ
17:00 - краеведческий вечер "Как мне дорог этот край", посвященный Дню рождения Тюменской области. Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева, улица Орджоникидзе, д. 59.
18:00, 19:00, 20:00 - бесплатные танцевальные мастер-классы Open dance на площадке у МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности здесь.
19:00 - спектакль "Ричард III" Государственного русского драматического театра имени Бестужева, Улан-Удэ. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
22:00 - "Кино под открытым небом": "Бешеные Псы" / Reservoir Dogs (1991). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1903 году Джозеф Пулитцер учредил Пулитцеровскую премию.
В 1928 году в Москве открыт стадион "Динамо".
В 1933 году испытана первая советская ракета на жидком топливе.
В 1958 году лидер Китая Мао Цзэдун объявил начало политики "большого скачка".
В 1961 году в СССР создана система Гражданской обороны.
В 1977 году советский атомный ледокол "Арктика" первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли.
В 1988 году создано Всероссийское общество инвалидов.
В 1998 году правительство Российской Федерации объявило дефолт. Начало экономического кризиса в РФ.
В 2009 году произошёл крупный теракт в Назрани (Россия, Ингушетия). В результате 20 человек погибли, 138 были ранены. в этот же день случилась техногенная авария на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой погибло 75 человек.
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