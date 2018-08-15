16
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 15 августа 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

С 10:00 - открытый форум активных граждан "Мы вместе".
Тюменский технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.

19:00 - спектакль "Волки и овцы" Государственного русского драматического театра имени Бестужева, Улан-Удэ. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

20:00 - Неделя фильмов Квентина Тарантино: "Криминальное чтиво" / Pulp Fiction (1994). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

21:00 - концерт лучших комиков Тюмени, участников StandUp шоу на ТНТ. TAP BAR, улица Карнацевича, 12 (цоколь). Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

С 10:00 - открытый форум активных граждан "Мы вместе".
Тюменский технопарк, улица  Республики, 142. Тел. 50-21-70 – Лариса Спицына.

15:00 - пресс-конференция, посвященная открытию международного пленэра художников Германии, Голландии, Тюменской области и Пермского края "Мосты соединяют. Дружба без границ". Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева, улица Орджоникидзе, д. 59. Тел. 50-76-79 – Екатерина Старокорова.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1896 году в Клондайке открыто месторождение золота. Начало "золотой лихорадки" в регионе.

В 1930 году создан первый звуковой цветной мультфильм.

В 1956 году в СССР принято постановление об орошении и освоении целинных земель.

В 1972 году в Торонто открылась Национальная выставка, на которой впервые для западного мира были представлены производители Китая.

В 1988 году крушение скоростного поезда "Аврора", в результате чего погиб 31 человек, более 100 были ранены.

В 1996 году после года плена экипаж Владимира Шарпатова, принудительно посаженного на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане, совершил побег на своём самолёте.

Теги: история , повестка , спектакли
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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