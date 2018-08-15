ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 - открытый форум активных граждан "Мы вместе".
Тюменский технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.
19:00 - спектакль "Волки и овцы" Государственного русского драматического театра имени Бестужева, Улан-Удэ. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Неделя фильмов Квентина Тарантино: "Криминальное чтиво" / Pulp Fiction (1994). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
21:00 - концерт лучших комиков Тюмени, участников StandUp шоу на ТНТ. TAP BAR, улица Карнацевича, 12 (цоколь). Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 10:00 - открытый форум активных граждан "Мы вместе".
Тюменский технопарк, улица Республики, 142. Тел. 50-21-70 – Лариса Спицына.
15:00 - пресс-конференция, посвященная открытию международного пленэра художников Германии, Голландии, Тюменской области и Пермского края "Мосты соединяют. Дружба без границ". Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева, улица Орджоникидзе, д. 59. Тел. 50-76-79 – Екатерина Старокорова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1896 году в Клондайке открыто месторождение золота. Начало "золотой лихорадки" в регионе.
В 1930 году создан первый звуковой цветной мультфильм.
В 1956 году в СССР принято постановление об орошении и освоении целинных земель.
В 1972 году в Торонто открылась Национальная выставка, на которой впервые для западного мира были представлены производители Китая.
В 1988 году крушение скоростного поезда "Аврора", в результате чего погиб 31 человек, более 100 были ранены.
В 1996 году после года плена экипаж Владимира Шарпатова, принудительно посаженного на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане, совершил побег на своём самолёте.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru