7
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 06 августа 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

С 10:00 -VR-выставка "ТюмVR". Исторический парк "Россия - Моя история", улица Орджоникидзе, Вход свободный.

18:30 - семинар "Как улучшить свои способности к обучению", улица Дзержинского, 31. Вход свободный. Подробности здесь.

19:00 - день рождения Михаила Горшенева. КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.

20:00 - неделя фильмов Роберта Родригеса: "Город грехов" / Sin City (2005). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

08:45 - пресс-тур по объектам культуры, спорта, дорожного строительства с ГУС. Аккредитация по email hozhaevaMV@72to.ru, тел. 8 (3452) 49-01-22.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1714 году экспедиция Ивана Бухольца вышла из Тобольска для освоения Сибири. Этой экспедицией позже был основан Омск.

В 1803 году в путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция. Шлюпом "Надежда" командовал Иван Фёдорович Крузенштерн, а "Невой" — Юрий Фёдорович Лисянский.

В 1888 году обнаружена первая жертва, которая приписывалась Джеку Потрошителю. Старший внук королевы Виктории принц Кларенс был основным подозреваемым, но сегодня обвинения в его адрес считаются необоснованными.

В 1932 году в СССР за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах введена смертная казнь — "закон о трёх колосках".

В 1944 году запущен первый американский программируемый компьютер "Марк I".

В 1970 году проведён первый компьютерный шахматный турнир.

В 1983 году принято постановление ЦК КПСС и СМ СССР "Об укреплении социалистической трудовой дисциплины", предусматривавшее наказания за выпуск брака, прогулы и опоздания на работу, пьянство на рабочем месте.

В 1993 году часть Букингемского дворца в Лондоне впервые открыта для туристов.

В 1999 году боевики вторглись в Дагестан, начало Второй чеченской войны.

В 2008 году - начало войны в Южной Осетии.

Теги: история , повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2018