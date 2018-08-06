ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 -VR-выставка "ТюмVR". Исторический парк "Россия - Моя история", улица Орджоникидзе, Вход свободный.
18:30 - семинар "Как улучшить свои способности к обучению", улица Дзержинского, 31. Вход свободный. Подробности здесь.
19:00 - день рождения Михаила Горшенева. КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
20:00 - неделя фильмов Роберта Родригеса: "Город грехов" / Sin City (2005). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
08:45 - пресс-тур по объектам культуры, спорта, дорожного строительства с ГУС. Аккредитация по email hozhaevaMV@72to.ru, тел. 8 (3452) 49-01-22.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1714 году экспедиция Ивана Бухольца вышла из Тобольска для освоения Сибири. Этой экспедицией позже был основан Омск.
В 1803 году в путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция. Шлюпом "Надежда" командовал Иван Фёдорович Крузенштерн, а "Невой" — Юрий Фёдорович Лисянский.
В 1888 году обнаружена первая жертва, которая приписывалась Джеку Потрошителю. Старший внук королевы Виктории принц Кларенс был основным подозреваемым, но сегодня обвинения в его адрес считаются необоснованными.
В 1932 году в СССР за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах введена смертная казнь — "закон о трёх колосках".
В 1944 году запущен первый американский программируемый компьютер "Марк I".
В 1970 году проведён первый компьютерный шахматный турнир.
В 1983 году принято постановление ЦК КПСС и СМ СССР "Об укреплении социалистической трудовой дисциплины", предусматривавшее наказания за выпуск брака, прогулы и опоздания на работу, пьянство на рабочем месте.
В 1993 году часть Букингемского дворца в Лондоне впервые открыта для туристов.
В 1999 году боевики вторглись в Дагестан, начало Второй чеченской войны.
В 2008 году - начало войны в Южной Осетии.
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