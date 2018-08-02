[ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 -VR-выставка "ТюмVR". Исторический парк "Россия - Моя история", улица Орджоникидзе, Вход свободный.
19:00 - семинар "Новые технологии: маркетинг, PR, реклама". Networking cafe (на крыльце Технопарка). Нужна регистрация.
22:00 - Кино под открытым небом: "Достучаться до небес" / Knockin' on Heaven's Door (1997). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
13:00 - XX областной фестиваль казачьей культуры "Благовест". Вагай, площадь Дома культуры, ул. Первухина, 2. Тел.: 55-66-23, 8-922-476-96-46.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1908 году в Филадельфии открыто метро.
В 1913 году русская полиция запретила футбольный матч в Касимове (ныне Рязанская область), заявив, что данное скопление людей является незаконным собранием.
В 1916 году на воду спущен ледокол "Святогор" (с 1927 года — "Красин"), один из первенцев ледокольного флота России.
В 1929 году от перрона московского Ярославского вокзала до Мытищ отправился первый электропоезд из трёх вагонов. В этот же день в Ростове-на-Дону заработала первая в СССР автоматическая телефонная станция (АТС) на 6000 номеров, построенная при содействии шведской фирмы "Эрикссон".
В 1952 году в Хельсинки состоялась церемония закрытия XV Олимпийских игр, в которых впервые приняли участие спортсмены СССР. Новички поделили первое место в неофициальном командном зачёте с безоговорочными лидерами прежних Олимпиад американцами.
В 2002 году открылась первая в России скоростная железнодорожная магистраль. Она связала Павелецкий вокзал и аэропорт Домодедово. Время в пути составляет 39 минут.
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