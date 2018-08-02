3
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

20:00 02 августа 2018
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[ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]

ДЛЯ ВСЕХ

С 10:00 -VR-выставка "ТюмVR". Исторический парк "Россия - Моя история", улица Орджоникидзе, Вход свободный.

19:00 - семинар "Новые технологии: маркетинг, PR, реклама". Networking cafe (на крыльце Технопарка). Нужна регистрация.

22:00 - Кино под открытым небом: "Достучаться до небес" / Knockin' on Heaven's Door (1997). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

13:00 - XX областной фестиваль казачьей культуры "Благовест". Вагай, площадь Дома культуры, ул. Первухина, 2. Тел.: 55-66-23, 8-922-476-96-46.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1908 году в Филадельфии открыто метро.

В 1913 году русская полиция запретила футбольный матч в Касимове (ныне Рязанская область), заявив, что данное скопление людей является незаконным собранием.

В 1916 году на воду спущен ледокол "Святогор" (с 1927 года — "Красин"), один из первенцев ледокольного флота России.

В 1929 году от перрона московского Ярославского вокзала до Мытищ отправился первый электропоезд из трёх вагонов. В этот же день в Ростове-на-Дону заработала первая в СССР автоматическая телефонная станция (АТС) на 6000 номеров, построенная при содействии шведской фирмы "Эрикссон".

В 1952 году в Хельсинки состоялась церемония закрытия XV Олимпийских игр, в которых впервые приняли участие спортсмены СССР. Новички поделили первое место в неофициальном командном зачёте с безоговорочными лидерами прежних Олимпиад американцами.

В 2002 году открылась первая в России скоростная железнодорожная магистраль. Она связала Павелецкий вокзал и аэропорт Домодедово. Время в пути составляет 39 минут.

Теги: повестка
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