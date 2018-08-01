2
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 01 августа 2018
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[ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]

ДЛЯ ВСЕХ

10:00 - День воздушно-десантных войск. Митинг у мемориала "Вечный огонь", Историческая площадь.

С 10:00 -VR-выставка "ТюмVR". Исторический парк "Россия - Моя история", улица Орджоникидзе, Вход свободный.

С 19:00 - театральная школа под руководством Никиты Бетехтина. "Medical Hotel & Spa", улица Водопроводная, д. 30, 4 этаж. Подробности здесь.

20:00 - кинопоказ: "Матрица" /The Matrix (1999). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

До 14:00 - аккредитация журналистов на освещение фестиваля "Благовест", который пройдет в Вагайском районе. Тел. 8-922-476-96-46, email BlyablikovaAYu@72to.ru.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1610 году мореплаватель Генри Гудзон открыл Гудзонов залив, будучи уверенным, что он вышел Северным путём в Тихий океан.

В 1812 году в Одессе началась эпидемия чумы, от которой скончался каждый 9-й житель города.

В 1887 году Роуэлл Ходж (Rowell Hodge) запатентовал в США колючую проволоку.

В 1914 году императором Николаем II объявлен манифест о войне с Германией.

В 1916 году в Москве основан завод АМО (Автомобильное моторное общество). В конце 1933 года был переименован в ЗИС (завод имени Сталина), а после разоблачения культа личности стал именоваться ЗИЛом (заводом имени Лихачёва).

В 1930 году в СССР на учениях Московского военного округа, на окраине города Воронежа впервые высажен воздушный десант[7]. Впоследствии этот день стал отмечаться в СССР, а теперь в России, как День воздушно-десантных войск. Первых десантников было 12 человек.

В 1934 году после смерти рейхспрезидента Гинденбурга Адольф Гитлер объявлен фюрером Германии.

В 1995 году создано "Русского Радио".

В 1996 году в России приведен в исполнение последний смертный приговор. В этот день был расстрелян убийца 11 подростков Сергей Головкин.

В 2007 году на глубоководных обитаемых аппаратах Мир впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе, где был размещён Российский флаг и капсула с посланием будущим поколениям.

Теги: ВДВ , история , кино , повестка
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