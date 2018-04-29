29
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 28 апреля 2018
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[ДЛЯ ВСЕХ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]

ДЛЯ ВСЕХ

10:30 - "Курочка Ряба"; 11:00 - "Минута славы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00, 17:00 - спектакль "Приключения подводных жителей". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

12:00 - "Бармалей"; 14:00 - "Ромео и Джульетта". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Смешные деньги". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - International Jazz Day. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1800 году в Петербурге торжественно открылась Мальтийская капелла при здании Мальтийского ордена. Ныне в здании ордена размещается Суворовское училище.

В 1882 году в Берлине начала действовать первая в мире экспериментальная линия троллейбуса, построенная компанией Siemens & Halske, ныне Siemens AG.

В 1918 году в Петрограде создана киностудия "Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун" (позднее "Ленфильм").

В 1923 году при поддержке ГПУ в храме Христа Спасителя был открыт съезд обновленцев, который они назвали "Второй Поместный Всероссийский Собор". Съезд вынес резолюцию, которая декларировала лояльность советской власти, низложение "бывшего патриарха" Тихона и упразднение патриаршества.

В 1927 году в Ленинградской экспериментальной электротехнической лаборатории создан первый прибор, фотографирующий разного рода звуки: речь человека, биение сердца.

В 1933 году при ЦК ВКП(б) создана Центральная комиссия по чистке партии.

В 1982 году население Китая превысило миллиард человек.

В 1993 году Елизавета II объявила, что Букингемский дворец будет впервые открыт для туристов, а сбор от продажи входных билетов пойдёт на ремонт пострадавшего от пожара Виндзорского замка.

В 2000 году Германия передала России фрагменты Янтарной комнаты.

Теги: повестка
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