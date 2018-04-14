ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - народное казачье гуляние "Красная горка". Ялуторовск, Сретенская площадь. Подробности здесь.
10:00 - Весенняя ярмарка абонементов в филармонии, улица Республики, 34. Подробности здесь.
10:30, 12:00 - "Озорной Гусенок"; 11:00 - "Муха-Цокотуха". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 12:30 – "Ёжик, Медвежонок и дырпыр". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:30 - женский предпринимательский форум "Она это сделала". Отель "Ремезов", улица Грибоедова, 6. Подробности, регистрация, билеты здесь.
12:00, 16:00 - "Шоу Легенда". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
12:00 - концерт "Пасхальные встречи". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
13:00 - акция "Тотальный диктант". Список площадок, регистрация здесь.
14:00 - традиционный праздник "Вурнга хатл", "Урине хотел" ("Вороний день"). Археологический музей-заповедник, озеро Андреевское. Подробности здесь.
14:00 - официальное открытие Чемпионата и Кубка России-2018 по скалолазанию. Самые зрелищные забеги всероссийских соревнований в дисциплинах "многоборье" и "скорость". Легкоатлетический манеж, улица Луначарского 12. Подробности здесь.
15:00 - Бах & ROCK. Филармония, улица Республики, 34. Подробности здесь.
16:00 - спектакль "АРТ"; 19:00 – "Ставка". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
18:00 – "Это Тюмень, детка!" Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - вечер современной хореографии "Пустые разговоры. Круглосуточно". МТЦ "Космос", улица Республики, 165а.
19:30 - ХVII Московский пасхальный фестиваль. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1865 году смертельно ранен 16-го президент США Авраам Линкольн, на следующий день он скончался. В 1879 году в этот же день произошло очередное неудачное покушение на российского императора Александра II.
В 1912 году "Титаник" столкнулся с айсбергом.
В 1918 году издан указ ВЦИК о провозглашении красного знамени государственным флагом СССР.
В 1923 году в Москве основано издательство "Наука".
В 1927 году в шведском Гётеборге сошёл с конвейера первый автомобиль "Вольво".
В 1945 году в результате авианалёта более пятисот британских бомбардировщиков практически уничтожен исторический центр Потсдама. В этот же день в Москве создан Главный ботанический сад Академии наук СССР.
В 1983 году в Великобритании продали первый радиотелефон.
В 1991 году из Музея Ван Гога было похищено 20 картин на 500 млн дол.
В 1998 году в Екатеринбурге силами УВД города разогнаны около 4 000 (по официальным данным) студентов, протестовавшие против реформы образования.
В 2010 году - извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль.
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