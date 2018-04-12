ДЛЯ ВСЕХ
17:00 - открытая лекция "Уильям Моррис-AEG-Оливетти-Браун-Эппл. Дизайн меняет общество? Дизайн глобальный и региональный". Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, улица Советская, 63.
17:15 - открытая лекция "Исследования геоморфологических и геокриологических условий формирования воронок газового выброса". Лектор - ведущий научный сотрудник Института криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН, кандидат геолого-минералогических наук Артём Хомутов. 7 учебный корпус ТИУ, ауд. 903 Мельникайте, 70.
19:00 - Марина Девятова: "Дороги счастья". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Пятничное шоу импровизации". "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
19:00 - спектакль "А не съесть ли нам кого-нибудь...?", обменные гастроли с "АРТХАБ". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Музыка ночью". Спектакль посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:30 - кинопоказ: "Король" / Rey (Чили, 2017). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
22:00 - "Клаустрофобия". Rocketa, ул.Мурманская, 35. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - пресс-конференция для представителей СМИ Тюменской области, посвященная Чемпионату России по скалолазанию. Легкоатлетический манеж, улица Луначарского, 12. Тел.: 8-982-942-82-12, Екатерина.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1902 году в Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса.
В 1923 году состоялось торжественное открытие в Лондоне стадиона "Уэмбли".
В 1934 году завершена операция по спасению экипажа и участников экспедиции парохода "Челюскин". Сам пароход затонул еще 13 февраля, на льду оказались 104 человека.
В 1944 году войсками 51-й армии от немецких захватчиков освобождён Симферополь.
В 1970 году в космосе произошла авария: взрыв кислородного баллона на Аполлоне-13.
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