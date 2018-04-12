12
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 11 апреля 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

13:00 -Тюменская филармония приглашает на генеральную репетицию оркестра, улица Республики, 34. Вход свободный. Подробности здесь.

16:00 - кинопоказ ко Дню космонавтики. Амфитеатр Музейного комплекса им. И.Я. Словцова, улица Советская, 63. Вход свободный.

19:00 - Viva Flamenco. Филармония, улица Республики, 34.

19:00 - Маттиас Майерхофер (орган, Германия). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 -"Космический фестиваль". На сцене выступят: Clubber, "Группа Имени Меня", Keep Noise, FAR SUNS и ВИА "Южный парк". Rocketa, ул.Мурманская, 35. Подробности здесь.

19:00  - проект "Мой Свободный Университет": Евгений Сауэр "От пиалки с чаем к осознанности". Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

21:00 - бесплатные музыкальные вечера в отеле Vostok: Вячеслав Токарев (саксофон). Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

9:30 - Всероссийская научно-практическая конференция "Новые технологии в диагностике, лечении и профилактике: инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, инфекции, паразитозы". Пресс-подход, 10.00 — открытие конференции и начало пленарного заседания. Тюменский технопарк. Тел. 8-904-496-89-28.

10:00 - заседание Общественного совета при департаменте АПК Тюменской области, улица Хохрякова, 47, 3 этаж, зал заседаний). Просьба сообщить об участии  - Оксана Пуртова, 8-906-826-91-45, PurtovaOA@72to.ru

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1881 году - объявление Высочайшего разрешения императора Александра III свободного въезда и выезда из России.

В 1903 году в Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания.

В 1918 году вышел декрет Совнаркома "О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической Революции".

В 1919 году в Советской России прошёл первый Коммунистический субботник (на станции Москва-Сортировочная были отремонтированы 3 паровоза).

В 1929 году основана первая в истории страны туристической компании "Интурист", ставшая символом туризма СССР для всего мира.

В 1943 году основан "Курчатовский институт" для создания ядерного оружия.

В 1961 году состоялся первый в мире полёт человека в космос, осуществлённый Юрием Гагариным на советском космическом корабле "Восток". 

В 1970 году - гибель подводной лодки К-8 ВМФ СССР. Погибли 52 члена экипажа подлодки.

В 1975 году впервые экспериментально подтверждён феномен осознанного сновидения британским психологом Кейтом Хирном в его лаборатории в Университете Халла, Англия. В память об этом событии празднуется Международный день осознанных сновидений.

В 1985 году с конвейера Горьковского автозавода сошёл миллионный экземпляр "Волги" ГАЗ-24.

В 1988 году бюро патентов и торговых марок США выдало первый патент за животное (лабораторная мышь), улучшенное с помощью генной инженерии.

В 1997 году произошел пожар в кафедральном соборе Иоанна Крестителя, где находится Туринская плащаница. В последнюю минуту реликвия спасена от огня.

В 2014 году в этот день началось противостояние в Славянске, ставшее первым сражением войны на Донбассе.

Теги: повестка
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