ДЛЯ ВСЕХ
18:00-19:00 -Дни космоса: просмотр фильма о Стивене Хокинге; 19:00-20:00 - лекция, где вы узнаете как можно приступить к освоению Марса и чем может помочь опыт Тюменской области. Лектор - Лев Максимов, аспирант строительного института ТИУ. МТЦ "Космос", улица Республики, 142. Подробности здесь, регистрация.
19:00 - Алексей Брянцев: "Счастье. Безлимит". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Квиз, плиз!" Гриль-таверна "ЕрмолаевЪ", улица Первомайская, 38а. Подробности, регистрация здесь.
19:30 - Евгений Соя. Поэтический вечер. "Квартира 50", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
19:30 - кинопоказ "Чудо" / Wonder (2017). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - "Грязнуля". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 – пресс-конференция "Взрывной рост кредитования в Тюменской области: причины и прогнозы" с участием управляющего розничным бизнесом банка ВТБ в Тюменской области Гарифа Ромашкина. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, еmail: manager@t-l.ru
13:00 - автограф-сессия и встреча с именитыми тюменскими спортсменами. Вручение директору Института физической культуры ТюмГУ Евгению Колунину золотого знака ВФСК "ГТО". ТюмГУ, улица Пржевальского, 37. Тел./факс 51-79-50.
16:00 - награждение членов нового Студенческого совета Тюменской области. Зал для пресс-конференций Правительства Тюменской области. Обязательна аккредитация по тел. 8-922-474-60-36. При входе в правительство необходимо предъявить паспорт.
16:00 - собрание членов Региональной общественной организации "Ассоциация полярников Тюменской области". Аккредитация до 14:00 10 апреля по тел. 8-904-497-74-18 или по email dolgova_t@sibsac.ru. Облдума, улица Республики, 52.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1722 году по указу Петра I в Санкт-Петербурге начались систематические наблюдения за погодой.
В 1833 году впервые началось производство спичек.
В 1912 году британский лайнер "Титаник" вышел из Саутгемптонского порта в своё первое и последнее плавание.
В 1944 году Одесса осовбождена от германской оккупации в ходе Одесской операции.
В 1955 году между СССР и КНР подписано соглашение о строительстве в Китае циклотрона и ядерного реактора.
В 1957 году в Дубне введён в действие синхрофазотрон Объединённого института ядерных исследований.
В 1988 году осле 10-летнего строительства открыт 9-километровый мост Сето, соединяющий японские острова Хонсю и Сикоку.
В 2010 году на Камчатке лавиной накрыло вертолёт с немецкими туристами. Из 18 человек 10 погибло. В этот же день в Смоленске разбился Ту-154 - погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и другие видные деятели государства.
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