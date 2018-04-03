4
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 03 апреля 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - "Великие произведения, или Художник и время". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Господа Головлевы". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 -  благотворительный концерт "Деловая Россия. Шаг на сцену". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

19600 - Otto Dix (Петербург). Презентация альбома "Левиафан". YesRockClub, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.

21:00 - бесплатный музыкальный вечер в отеле Vostok: играет Павел Соколов (саксофон). Центральный холл отеля, улица Республики, 159. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - пресс-конференция "Оказание государственных услуг населению Центром лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тюменской области" с участием начальника отделения контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Алексея Федосенко. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: +7-922-397-67-43.

11:00 - профориентационный форум "Поступай правильно!" для школьников с особенностями здоровья. ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Тел.: 8-908-009-42-38.

15:00 - заседание общественной молодежной палаты при Думе Тюменского района. Администрация Тюменского муниципального района, Московский тракт, 115,  большой зал. Тел.: 8 (3452) 288-868.

17:10 - встреча официальной делегации Павлодарской области (Казахстан) во главе с акимом Павлодарской области Б.Ж. Бакауовым с председателем Комитета по делам национальностей Тюменской области Е.М. Воробьевым, главой НКА казахов Тюменской области Е.К. Ибраевым. Колонный зал Тюменского государственного института культуры, улица Республики, 19, 2 этаж. Аккредитация до 15:00 4 апреля по тел. 8-922-476-96-46 или на адрес электронной почты: BlyablikovaAYu@72to.ru.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1719 году в России началось строительство Ладожского канала.

В 1919 году в Италии открыта пассажирская авиалиния Рим — Неаполь на дирижаблях.

В 1949 году в Вашингтоне США, Бельгия, Великобритания, Голландия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, Португалия и Франция подписали Североатлантический договор — на свет появилось НАТО.

В 1953 году опубликовано официальное сообщение о прекращении дела врачей как сфальсифицированного.

В 1983 году состоялся первый полёт американского космического челнока "Челленджер".

Теги: повестка
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