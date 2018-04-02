ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - квартет StradiВаленки". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Ромео & Джульетта", "Фантазии Фарятьева". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - встреча старшеклассников из России, стран СНГ и дальнего зарубежья в рамках проекта "Ломоносовский обоз. Промышленное сердце России" в Институте геологии и нефтегазодобычи, улица Мельникайте, 70. Аккредитация по тел. 8(3452) 390-330.
10:00 - пресс-конференция "IX Юридическая неделя в Тюмени". Участники: Владимир Ульянов, Лариса Невидайло, Сергей Шатохин, Эдуард Абдуллин, Степан Матаев, модератор круглого стола "Банкротство бизнеса: сложности и пути решения" Татьяна Паламарчук и модератор сессий в формате World Café Жанна Матвеева. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация, подробности об участниках по тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
12:00 - пресс-конференция "О работе Общественного совета при департаменте труда и занятости населения Тюменской области. Опыт участия в движении "Молодые профессионалы". Участники: председатель общественного совета Федор Попов, заместитель технического директора ГК "Автоград" Иван Покрышкин. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по тел. +7-922-397-67-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1829 году англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зёрна. День рождения кофемолки.
В 1922 году Иосиф Сталин избран генеральным секретарём ЦК РКП(б).
В 1933 году советский хирург Юрий Юрьевич Вороной провёл в Херсоне первую в мире операцию по пересадке почки.
В 1984 году запущен Союз Т-11, на борту которого кроме двух советских находился первый индийский космонавт.
В 2007 году электропоездом V150 был установлен новый рекорд скорости для поездов — 574,8 км/ч
В 2017 году произошел теракт в Петербургском метрополитене. Погибли 16 человек, 87 ранены
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