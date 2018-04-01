2
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 01 апреля 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - "Русская гитарная музыка": Ровшан Мамедкулиев (классическая гитара), Евгений Финкельштейн (классическая гитара)". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - спектакль "Мастер и Маргарита", в главной роли - Любовь Толкалина. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1718 году Пётр I создаёт в Русском царстве Тайную канцелярию для расследования особо важных государственных преступлений.

В 1769 году в ходе русско-турецкой войны русские войска отбили у турок город Таганрог.

В 1834 году в Санкт-Петербурге на Обводном канале возле Александро-Невской лавры под руководством Павла Шиллинга осуществлён взрыв подводной электрической мины.

В 1918 году руководители казахского национального движения "Алаш" провели прямые телеграфные переговоры из Семипалатинска с Лениным и Сталиным о предоставлении автономии Казахстану.

В 1950 году организована научно-исследовательская станция "Северный полюс-2" под руководством Михаила Михайловича Сомова.

В 1963 году для исследования и освоения Луны осуществляется запуск космической ракеты с автоматической межпланетной станцией "Луна-4".

В 1996 году Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор о создании Сообщества России и Белоруссии (позднее — Союз Беларуси и России).

В 2012 году под Тюменью разбился пассажирский самолёт ATR-72, следовавший в Сургут. На борту лайнера авиакомпании UTair находились 39 пассажиров и четверо членов экипажа. При крушении самолёта выжили 12 человек. 31 человек, в том числе все члены экипажа, погибли.

Теги: повестка
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