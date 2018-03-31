ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Здравствуйте - пожалуйста": вежливый концерт с куклами, песнями, танцами и играми"; 11:00 - ""Малыш и Карлсон". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - мюзикл "Снежная королева". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00, 12:30 - "Рыжий чулок". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - шоу "Легенда". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
12:00 - #ComicArtsTyumen: первый в России международный образовательный фестиваль альтернативных комиксов. Скейт-парк SibSub, Аккумуляторная, 1/1. Подробности, расписание здесь.
18:00 - "Гроза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Носферату". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - Антон Беляев и Therr Maitz. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Очарование маримбы". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1778 году новоорлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара — $.
В 1889 году в Чикаго появилась в продаже первая посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн.
В 1890 году бельгийский эмигрант Шарль Ван Депуле (нидерл. Charles Van Depoele) получил в США патент на первый троллейбус.
В1933 году в нацистской Германии проходит общенациональный однодневный бойкот еврейских фирм и магазинов.
В 1938 году в Швейцарии состоялась первая широкая презентация растворимого кофе.
В 1940 году в Нью-Джерси впервые демонстрируется электронный микроскоп.
В 1946 году в Советском Союзе образуется ядерный центр "Арзамас-16". Теперь — федеральный ядерный центр "Российский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (Нижегородская область).
В 1976 году Стив Джобс и Стив Возняк основывают Apple Computer Company.
В 1995 году на базе 1-го канала Останкино началось вещание "Общественного российского телевидения", ныне — Первый канал.
В 1997 году президент Ельцин подписывает указ о том, что все российские чиновники должны ездить на российских автомобилях. Идею указа подсказал ему только что назначенный на пост вице-премьера Борис Немцов.
В 2003 году японский изобретатель робота-собаки Aibo Масахиро Фудзита (Masahiro Fujita) из лаборатории Sony, причастный и к созданию нового гуманоида SDR-4X II, выступил с заявлением недопустимости использования роботов в ситуациях конфликта, вроде войны в Ираке.
В 2004 году открылась почта Gmail от Google.
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