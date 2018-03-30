ДЛЯ ВСЕХ
16:00 - "Бобик в гостях у Барбоски". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
17:00 - встреча с поэтессой Аленой Рафинад "Так стихи еще не звучали". Информационно-библиотечный центр для молодежи, Червишевский тракт, 15/1. Вход свободный.
19:00 - романтическая комедия "Любовь по понедельникам". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Импровизация из чемодана": Vano Bamberger & BAND (Германия). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Шесть блюд из одной курицы". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Академия смеха". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - мастер-класс от шеф-редактора городской интернет-газеты The Village Екатеринбург Алексея Шахова: как создать городское медиа и не сесть в лужу. "Медиаполис", улица Чернышевского, 2а/12. Места ограничены, регистрация здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - научно-практическая конференция "Актуальные проблемы применения антимонопольного законодательства: взгляд регулятора, бизнеса и экспертов". Отель "Ремезов", улица Грибоедова, 6, корп.1/7, 2 этаж, зал "Ремезов"). Аккредитация по тел. 8-929-2633545.
10:00 - публичные обсуждения деятельности Тюменского УФАС России, улица Советская, 61, зал совещаний, 2 этаж Аккредитация по тел. 8-929-2633545.
13:00 - пресс-конференция "Индексация социальных пенсий с 1 апреля 2018", "Материнский капитал: новое в 2018 году" с участием заместителя управляющего Отделением ПФР по Тюменской области Виталия Левенкова. Тел. 7-922-397-67-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1856 году Крымская война 1853—1856 гг. закончилась подписанием в Париже представителями России, Великобритании, Франции, Турции, Сардинии, Австрии и Пруссии мирного договора. Турция в обмен на Севастополь и другие крымские города, взятые союзными войсками, получила город Карс, Молдавское княжество — часть Южной Бессарабии и устье Дуная.
В 1867 году в Вашингтоне подписан русско-американский Договор. США приобрели у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 млн долларов.
В 1891 году издан императорский указ о закладке Великого сибирского пути.
В 1967 году вышла директива о формировании Войск ракетно-космической обороны СССР.
В 1981 году в СССР впервые введено летнее время.
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