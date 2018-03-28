ДЛЯ ВСЕХ
16:00 - "Легенда о драконе", история в стиле фэнтези. Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Стасик, играй!" Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Михаил Шуфутинский с юбилейным концертом к своему 70-летию. ФИлармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - концерт Лены Василек. ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
14:00 - пресс-конференция "Инвестиционные проекты в АПК. Новые направления" с участием заместителя губернатора, директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: +7-922-397-67-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1823 году в Николаеве заложен первый русский паровой военный корабль "Метеор".
В 1911 году в Санкт-Петербурге учрежден Российский олимпийский комитет.
В 1940 году в СССР приказом наркома обороны создана Военная академия командно-штурманского состава ВВС, с 1968 года — Военно-воздушная академия им. Ю. А. Гагарина).
В 1974 году в Китае, в окрестностях города Сиань, местные жители случайно обнаружили "Терракотовую армию", захороненную более 2 тыс. лет назад.
В 2010 году произошел теракт в московском метро.
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