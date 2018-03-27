ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Айболит". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
16:00 - День театра в "Космосе", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - цикл лекций "Занимательная палеонтология": "Животные прошлого". Музей "Городская Дума", улица Ленина, 2.
19:00 - закрытие фестиваля "Владимир Спиваков приглашает": "ДЖАЗ. ДЖАЗ? ДЖАЗ!". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - суперкомедия "Мужики не танцуют стриптиз". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Крейцерова соната", 20:00 - "Грязнуля". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Это Тюмень, детка!" Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - старт кампании "Повод для обгона", направленной на снижение смертности в ДТП. Технопарк, улица Републики, 142. Аккредитация по тел. 8-904-493-45-67 (Анжела Борисова).
10:00 - пресс-конференция "Реализация стратегии государственной национальной политики в Тюменской области" с участием председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Евгения Воробьева. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: 59-52-47, 8-922-397-67-43, E-mail: manager@t-l.ru
11:00 - пресс-конференция "Всемирный день борьбы с туберкулезом, старт Профилактического месячника в Тюменской области "Здоровые легкие". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: 59-52-47, 8-922-397-67-43, E-mail: manager@t-l.ru
13:00 - пресс-конференция по подведению итогов работы Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС) за 2017 год. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
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