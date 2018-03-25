26
марта

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 25 марта 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00 - "Муха-Цокотуха". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

16:00-17:30 - флэш-моб, посвященный Всемирному дню осведомленности об эпилепсии. ТРЦ "Тюмень Сити Молл", улица Тимофея Чаркова, 60.

19:00 - фестиваль "Владимир Спиваков приглашает". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

20:00 - La La Band. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

20:00 - VR-спектакль "В поисках автора". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - пресс-конференция "Вторая годовщина со дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Задачи Росгвардии и их реализация Управлением Росгвардии по Тюменской области" с участием начальника Управления Росгвардии по Тюменской области Евгения Симакова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.

12:00 - торжественная церемония передачи останков трех красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Площадь Памяти, улица Мельникайте, 111.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1807 году в России сформирован Дворянский волонтёрный корпус, образованный для краткого военного обучения дворян, достигших 16-летнего возраста. В 1859 году корпус был переименован в училище, с 1894 года именовался Константиновским артиллерийским училищем.

В 1837 году в Санкт-Петербурге в помещении Общества поощрения художеств состоялся первый розыгрыш первой в России художественной беспроигрышной лотереи.

В 1845 году в США запатентован медицинский пластырь.

В 1872 году в России выпущена первая почтовая карточка.

В 1928 году Совнарком СССР постановил увеличить число исправительно-трудовых колоний.

В 1953 году американский врач Джонас Эдвард Солк объявил об успешном испытании вакцины против полиомиелита.

В 1956 году подписано соглашение о создании в Дубне Объединённого института ядерных исследований. Учредителями являются 18 государств-членов. Синтезировавший много новых химических элементов и более четырёх сотен новых изотопов, Институт стал одним из очень немногих мировых лидеров в этой сфере.

В 1982 году в Оквилле (Онтарио) родились первые в Канаде близнецы, зачатые в пробирке.

В 1989 году впервые на альтернативной основе в СССР прошли выборы народных депутатов.

В 1996 году Международный валютный фонд выделил России кредит на 6,9 млрд долларов — самый большой кредит в истории МВФ.

Теги: повестка
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