24
марта

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 23 марта 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

09:30 - день открытых дверей в ТПКУ, улица Клары Цеткин, 39/1. Тел. 8 (3452) 79-96-10.

10:30, 12:00 - "Курочка Ряба", 11:00 - "Репка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

12:00 - 19:00 - второй добродень в Тюмени. Центр "Дзержинец", улица Ватутина, 6. Подробности здесь.

12:00 - День открытых дверей в ТИУ, улица Луначарского, 2, телефон для справок (3452) 28-39-25.

12:00, 16:00 - "Шоу Легенда". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь

12:00, 15:00, 18:00 - "BANDIDOS. Мыльные выкрутасы!" Испанский театр мыльных пузырей. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

15:00 - семинар для отцов от марафонца, писателя, замечательного отца Егора Кузьмина "Бег как стиль, качество жизни и философия". Участникам потребуется спортивная одежда и обувь для бега. Легкоатлетический манеж, улица Луначарского, 12. Подробности здесь.

16:00 - "Что нужно сделать сегодня, чтобы завтра получить роль", спикер - актриса кино Яна Крайнова. "Медиаполис", улица Чернышевского 2А/12. Подробности здесь.

17:00 - этап Кубка мира по биатлону: персьют 12,5 км (мужчины); 19:00 - персьют 10 км (женщины). ОЦЗВС "Жемчужина Сибири". Подробности здесь.

17:30 - открытие выставки "Тюменские артисты на съемках "Тобола"; 18:00 - Юбилейный вечер "Три века за 160 лет". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Струны русской души". Своим творчеством поделятся самодеятельные коллективы Центра русской культуры. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

19:00 - большой сольный концерт Скриптонита. Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности, билеты здесь.

19:30 - кинопоказ: "Комната" / The Room (2003). Fabric Lab, улица Олимпийская, 8А. Подробности здесь.

20:00 - спектакль "Полёт над городом". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1802 году английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.

В 1882 году в Берлине немецкий учёный Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулёза. Через год он обнаружил и возбудителя холеры. В 1905 году учёному была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине.

В 1898 году продан первый американский автомобиль. Модель "Уинтон" за 1000 долларов приобрёл горный инженер Роберт Эллисон.

В 1933 году Гитлер провозгласил Германию Третьим рейхом. Новая империя, по его мнению, была наследницей Священной Римской империи и должна была просуществовать тысячу лет.

В 1955 году в США установлена первая морская нефтяная вышка.

В 1999 году начало бомбардировок НАТО военных и гражданских объектов в городах Югославии, включая столицу — Белград.

В 2003 году взвешена дальняя чёрная дыра.

Теги: повестка
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