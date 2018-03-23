ДЛЯ ВСЕХ
09:30 - день открытых дверей в ТПКУ, улица Клары Цеткин, 39/1. Тел. 8 (3452) 79-96-10.
10:30, 12:00 - "Курочка Ряба", 11:00 - "Репка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
12:00 - 19:00 - второй добродень в Тюмени. Центр "Дзержинец", улица Ватутина, 6. Подробности здесь.
12:00 - День открытых дверей в ТИУ, улица Луначарского, 2, телефон для справок (3452) 28-39-25.
12:00, 16:00 - "Шоу Легенда". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
12:00, 15:00, 18:00 - "BANDIDOS. Мыльные выкрутасы!" Испанский театр мыльных пузырей. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
15:00 - семинар для отцов от марафонца, писателя, замечательного отца Егора Кузьмина "Бег как стиль, качество жизни и философия". Участникам потребуется спортивная одежда и обувь для бега. Легкоатлетический манеж, улица Луначарского, 12. Подробности здесь.
16:00 - "Что нужно сделать сегодня, чтобы завтра получить роль", спикер - актриса кино Яна Крайнова. "Медиаполис", улица Чернышевского 2А/12. Подробности здесь.
17:00 - этап Кубка мира по биатлону: персьют 12,5 км (мужчины); 19:00 - персьют 10 км (женщины). ОЦЗВС "Жемчужина Сибири". Подробности здесь.
17:30 - открытие выставки "Тюменские артисты на съемках "Тобола"; 18:00 - Юбилейный вечер "Три века за 160 лет". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Струны русской души". Своим творчеством поделятся самодеятельные коллективы Центра русской культуры. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - большой сольный концерт Скриптонита. Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности, билеты здесь.
19:30 - кинопоказ: "Комната" / The Room (2003). Fabric Lab, улица Олимпийская, 8А. Подробности здесь.
20:00 - спектакль "Полёт над городом". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1802 году английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.
В 1882 году в Берлине немецкий учёный Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулёза. Через год он обнаружил и возбудителя холеры. В 1905 году учёному была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине.
В 1898 году продан первый американский автомобиль. Модель "Уинтон" за 1000 долларов приобрёл горный инженер Роберт Эллисон.
В 1933 году Гитлер провозгласил Германию Третьим рейхом. Новая империя, по его мнению, была наследницей Священной Римской империи и должна была просуществовать тысячу лет.
В 1955 году в США установлена первая морская нефтяная вышка.
В 1999 году начало бомбардировок НАТО военных и гражданских объектов в городах Югославии, включая столицу — Белград.
В 2003 году взвешена дальняя чёрная дыра.
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