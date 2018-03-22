ДЛЯ ВСЕХ
10:30 - "Наш необыкновенный концерт", 12:45 - "Не хочу быть собакой". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
18:30 - цикл лекций по военной истории "Оружие нейтралитета". Музей "Дом Машарова", улица Ленина, 2. Вход свободный.
18:45 - этап Кубка мира по биатлону. Спринт 7,5 км (женщины). ОЦЗВС "Жемчужина Сибири". Подробности здесь.
19:00 - Евгений Дятлов с программой "Городской роман". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь
19:00 - Государственный ансамбль песни и пляски "Казачья воля". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. подробности, билете здесь.
19:00 - Дидюля. В сопровождении камерного оркестра. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Хико Натсуаки (Япония) - мультиинструменталист. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Старший сын". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь
19:00 - Вечер комедийной импровизации BreakFastBand, 20:00 - спектакль "Полёт над городом". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Край", спектакль для настоящих мужчин. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 - пресс-конференция по фильму "Тобол". Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, улица Советская, 63. StarokorovaEA@72to.ru, тел. +3452-50-76-79.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1848 году Венгрия объявила о своей независимости от Австрии.
В 1876 году русский инженер Павел Яблочков запатентовал электрическую лампочку.
В 1956 году провозглашена первая исламская республика — Пакистан.
В 1983 году запущен "Астрон", советский космический ультрафиолетовый телескоп.
В 2001 году затопление орбитальной станции "Мир" в южной части Тихого океана, вблизи островов Фиджи.
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