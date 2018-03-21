ДЛЯ ВСЕХ
10:30 - "Наш необыкновенный концерт", 12:45 - "Не хочу быть собакой". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Олеся". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - вечер комедийной импровизации BreakFastBand; 20:00 - Спектакль "Полёт над городом". МТЦ "Космос", улица Респубилки. 165А. Подробности,билеты здесь.
19:00 - ВИА "Самоцветы": "Не надо печалиться!" ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "История любви". В ролях - Светлана Ходченкова, Александр Устюгов, Петр Красилов, Дмитрий Малашенко и Анна Уколова. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Enigma и Тюменский филармонический оркестр. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - брифинг на тему "Капитальный ремонт МКД Тюменской области. Старт второй краткосрочной программы" с участием директора Фонда капитального ремонта МКД Тюменской области Светланы Цынской и председателя Общественного Совета при НО ФКР ТО Владимира Васильева. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.
10:00 - пресс-тур в отделение гематологии и химиотерапии (улица Котовского, 55, корпус №1, 5 этаж). Контактное лицо для всех уточняющих вопросов: Тамара, пресс-секретарь ОКБ №1 - 89292695598.
10:00 - конференция "Актуальные направления в регулировании вопросов водопользования и охраны водных объектов". Департамент недропользования и экологии Тюменской области. Тел.: 8 (3452) 556-246, 556-240, 556-242.
Этап Кубка мира по биатлону, 18:45 – спринт 10 км (мужчины). ОЦЗВС "Жемчужина Сибири". Тел: 68-58-71 (доб. 121), 8-922-006-12-88 - Юлия Андреевна Елхина, начальник отдела по связям с общественностью ГАУ ТО "Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1874 году в США впервые в мире проведена игра в большой теннис.
В 1882 году Конгресс США запретил многожёнство.
В 1888 году собравшиеся в Лондоне представители двенадцати футбольных клубов образовали Английскую футбольную лигу.
В 1895 году в Париже состоялась первая в истории публичная демонстрация кинофильма. Это был фильм братьев Люмьер "Выход рабочих с фабрики".
В 1935 году Персия стала официально называться Ираном.
В 1943 году фашисты и их пособники уничтожили белорусскую деревню Хатынь.
В 1951 году на базе Московского телецентра на Шаболовке создана первая в СССР Центральная студия телевидения.
В 1990 году в Ленинграде по инициативе академика Н. П. Бехтеревой создан центр "Мозг" АН СССР. Ныне это Институт мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН.
В 2016 году серия терактов произошла в Брюсселе (в аэропорту и метрополитене).
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