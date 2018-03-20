ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - Дима Билан: "Опять 35!" ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Скамейка", Челябинский театр драмы. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - аргентинское шоу "Демон и Ангел". Филармония, улица Республики,34. Подробности, билеты здесь.
19:30 - "История призрака" / A Ghost Story (2017). Fabric Lab, улимца Молодежная, 74/4. Подробность здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "Развитие минерально-сырьевой базы Тюменской области: итоги и перспективы". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81, Тел.: 8 (3452) 382-260, 382-262.
12:00 - пресс-тур, посвященный повышению эффективности работы центральных тепловых пунктов (ЦТП) и улучшению качества теплоснабжения жителей Тюмени. Участники - замглавы администрации Павел Перевалов, исполнительный директор АО "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" Марат Царгасов.Территория школы №70, к.2, улица Валерии Гнаровской, 3.
13:00 - выборы в Студенческий совет региона. Презентация информационного пункта. Строительный институт, улица Луначарского, 19.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1556 году в Оксфорде сожгли епископа Томаса Кранмера, переведшего Библию на английский язык.
В 1666 году в первой переписи населения Канады фиксируется, что число жителей составляет 3000 человек.
В 1846 году бельгийский мастер духовых инструментов Адольф Сакс запатентовал саксофон.
В 1917 году арестована семья Романовых. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года все арестованные будут расстреляны.
В 1961 году дала нефть первая скважина в Западной Сибири. В районе Мегиона ее пробурила экспедиция под руководством Фармана Салманова.
В 2006 году Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети "Твиттер".
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