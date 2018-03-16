17
марта

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 16 марта 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:30, 12:00 - спектакль-игра "Красная Шапочка", 11:00 - сказочное представление  
"Айболит". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

С 11:00 - Tyumen Cyber Fest 2018 - одно из самых масштабных киберспортивных мероприятий России (12+). 22:00 - 22:00  - концерт команды BLACK STAR:Скруджи, Natan, Kan (18+). Легкоатлетический манеж, улица Луначарского, 12. Программа здесь.

12:00 - практикум по созданию эффективных Landing Page (одностраничных сайтов). Тюменский Технопарк, улица Республики, 142, ауд. 243. Обязательна регистрация.

15:00 - "Сумерки. Органная сага". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

17:00 - "Шоу Легенда". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Одолжите тенора". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Thomas Anders с программой "The Best". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Lumen - XX лет. КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1611 году польско-литовский гарнизон, приняв спор на рынке за начало восстания, устроил резню в Москве. В итоге только в Китай-городе погибло 7 тысяч москвичей.

В 1898 году опубликована ставшая классической неаполитанская песня "O Sole Mio!".

В 1959 году американская субмарина SSN-578 "Skate", пробив рубкой слой льда, всплыла на Северном полюсе.

В 1960 году в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры.

В 1991 году прошёл Всесоюзный референдум, на котором три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР. Одновременно в российском референдуме 70 % проголосовали за введение поста президента РСФСР.

В 2004 году в Косово начались двухдневные погромы, в результате которых было сожжено 34 храма и монастыря.

Теги: повестка
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