ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Новогодние приключения Алисы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - TOS: Tyumen Open Space. Мероприятие, на котором в режиме "здесь и сейчас" мы будем самостоятельно определять главные проблемы города, выделять ключевые тенденции развития Тюмени, делиться опытом и знаниями. ТюмГУ, улица Перекопская, 15а. Регистрация здесь.
19:00 - "Ave Maria". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Дни Турбиных". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Павел Кашин. "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Не все коту масленица". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Фестиваль региональной лиги "ЗАПСИБ" Международного Союза КВН. ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1917 году компания "Maybelline" выпускает тушь для ресниц, "первую современную косметику для глаз на каждый день" (англ. the first modern eye cosmetic for everyday use).
В 1936 году с конвейера Горьковского автомобильного завода сошла первая советская легковая автомашина — лимузин марки "М-1".
В 1944 году латвийские части войск СС (15-я и 19-я дивизии) первый раз совместно участвовали в боевых действиях против наступающих советских войск под Ленинградом.
В 1963 году произошло извержение вулкана на Бали, не менее 1700 погибших.
В 2004 году в Архангельске произошёл взрыв жилого дома, в результате которого погибло 58 человек.
В 2014 году состоялся общекрымский референдум, по итогам которого Крым вошёл в состав России.
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