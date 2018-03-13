ДЛЯ ВСЕХ
12:00 - "Наш необыкновенный концерт": фантазия на "кукольные" темы в одном действии. Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Шоу под дождем": "Мужчина и женщина". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - ВИА "Синяя птица": Gold Classic. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55.
19:00 - "Соло для часов с боем". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - классическая музыка в исполнении Тараса Багинца (органист) и Натальи Карловой (сопрано). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - семинар для руководителей малого и среднего бизнеса, а также предприятий АПК об эффектах внедрения бережливого производства. Технопарк, улица Республики, 142. Подробности по тел. 8-912-386-70-01.
10:00 - заседание научно-технического совета при департаменте АПК Тюменской области. Презентация научно-исследовательских проектов в сфере животноводства, растениеводства, использования геоинформационных систем навигации. Департамент АПК ТО, улица Хохрякова, 47, 3 этаж, зал заседаний. Аккредитация по тел. 8-906-826-91-45, е-mail PurtovaOA@72to.ru
10:30 - пресс-конференция "Перспективы сельхозпредприятия замкнутого цикла в условиях санкций и импортозамещения. Инвестиционная поддержка. Рекордный урожай 2017 года и что с ним делать. Новые тренды на мясном рынке" с участием генерального директора Агрохолдинга "Юбилейный" Сергея Мамонтова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, моб.: 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
14:30 - образовательная сессия "Я - папа". Мастер-классы проведут психологи и педагоги образовательных и медицинских учреждений. Ведущие организуют тренинги, психологические игры и тесты, а также дадут советы по воспитанию детей. Школа № 5, улица Мурманская, 31.Подробности - у городского департамента образования.
16:00 - закрытие IX городского межведомственного конкурса профессионального мастерства "Педагог года – 2018" и церемония награждения победителей. Колледж искусств, улица Республики, 152.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1923 году организовано Российское общество добровольного воздушного флота "Добролёт".
В 1945 году королевские ВВС Великобритании впервые применили сейсмическую бомбу Grand Slam.
В 1956 году американская компания Ampex продемонстрировала первый в мире видеомагнитофон.
День авиакатастроф. В 1972 году при падении SE-210 под Кальбой в Объединённых Арабских Эмиратах погибли 112 человек. В 1979-м разбился Boeing 727 в катарском Дохе - погибли 45 человек. В 1980 году в Варшаве упавший Ил-62 унес жизни 87 человек.
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