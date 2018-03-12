ДЛЯ ВСЕХ
12:30 - Наш необыкновенный концерт: фантазия на "кукольные" темы в одном действии. Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
14:00 - концертная презентация "Золотая пора" по доступности услуг ДНК "Строитель" ветеранам войны и труда, улица Республики, 179. Подробности здесь.
18:00 - игровая программа для детей "Русская весна". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
18:30 - открытие первенства России по фигурному катанию на коньках среди спортсменов младшего возраста (2005 – 2006 года рождения и 2007 года рождения и младше). Дворец творчества и спорта "Пионер", улица Челюскинцев, 46.
19:00 - "Головокружительный аккордеон". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
20:00 - "Пушкин, Моцарт и Сальери". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
15:00 - круглый стол по вопросам развития загородной недвижимости. Конференц-зал АО "Тюменская ярмарка", улица Севастопольская, 12, 2-й этаж. Узнать дополнительную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно по тел.: (3452) 586-176, 8-912- 926-53- 90.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1917 году в Петрограде вышел первый номер газеты "Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов" (теперь "Известия").
В 1930 году закрылась Московская биржа труда. Последнее направление на работу было выдано слесарю Михаилу Шкунову. Советский Союз стал первой в мире страной, покончившей с безработицей.
В 1938 году русский язык введён как обязательный предмет для изучения во всех школах СССР.
В 1954 году создан Комитет государственной безопасности СССР.
В 1988 году открыт самый длинный подводный тоннель Сэйкан (53,85 км, Хонсю — Хоккайдо).
В 1989 году изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW), более известная как Интернет. Изобретателем Интернета считается английский учёный Тим Бернерс-Ли и его коллеги, работавшие в Европейском совете по ядерным исследованиям (CERN), передали начальнику своего отдела документ, озаглавленный "Информационный менеджмент: некоторые предложения", в котором были заложены основные принципы WWW.
В 1992 году создан Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России "Центроспас".
В 2004 году состоялись первые соревнования роботов DARPA Grand Challenge.
В 2014 году Роскомнадзор провёл первую массированную досудебную блокировку сайтов.
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