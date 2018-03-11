12
марта

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 11 марта 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - "Эх, Самара-городок". Государственный русский народный Волжский хор имени Петра Милославова. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

20:00  - спектакль "Метаморфоzы". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1708 году в Москве вышла первая русская книга, напечатанная гражданским шрифтом — "Геометрия славенски землемерие" — первый в России учебник по геометрии.

В 1714 году Петром I был издан указ об открытии цифирных школ для обучения "малых ребяток из разных чинов".

В 1798 году издан указ Павла I, в котором всем епархиальным архиереям предписывалось рукополагать священников для старообрядцев. По этому же указу было разрешено строительство старообрядческих храмов.

В 1912 году в Соединённых Штатах Америки основано движение "The Girl Guides" (впоследствии названное скаутским).

В 1922 году Грузия, Армения и Азербайджан образовали ЗСФСР — федеративную республику, вошедшую в состав СССР. Одна из республик-учредителей СССР существовала до 5 декабря 1936 года.

В 1940 году закончилась советско-финская война. СССР и Финляндия заключили мир, по которому первому переданы Выборг и Западная Карелия.

В 1947 году президент США Гарри Трумэн публично выдвинул внешнеполитическую программу сдерживания СССР (Доктрина Трумэна).

В 1974 году станция "Марс-6" села на Марсе, впервые передав на Землю данные об атмосфере и почве этой планеты.

В 2011 году на японской АЭС "Фукусима-1", пострадавшей в результате землетрясения, произошёл взрыв. Уровень радиации возле станции превысил норму в 20 раз[

Теги: повестка
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