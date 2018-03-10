ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Несмеяна-царевна"; 11:00 - театрализованное представление "В гостях у сказки" и "Теремок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Умная собачка Соня"; 14:00 - "Мещанин-дворянин" (12+). Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00 - программа популяризации здорового образа жизни "Здравый смысл" |Холод. Набережная реки Тура. Подробности здесь.
14:00 - концертная программа белорусских коллективов "Весна идет! Весне дорогу!", посвященная Международному женскому дню. ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
15:00 - "Шоу Легенда". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности билеты здесь.
15:00 - "Сказка о Коньке-Горбунке" Тобольского драматического театра. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Ханума". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Моя жена - лгунья". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Спектакль-квартирник", посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Размышления о вечном…" Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:30 - "Тоня против всех" / I Tonya (2017). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1811 году в английском Ноттингеме началось восстание луддитов — противников машин.
В 1878 году Французской Академии продемонстрирован фонограф, но изобретение было объявлено шарлатанством.
В 1931 году в СССР введён физкультурный комплекс ГТО (Готов к труду и обороне). В этот же день в стране запрещены продажа и ввоз Библии.
В 1970 году Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне.
В 1985 году на внеочередном Пленуме ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачёв был избран Генеральным секретарём ЦК КПСС (1985—1991).
В 2004 году в результате терактов в мадридских пригородных поездах погиб 191 человек.
В 2011 году у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой около 9.0, повлекшее за собой разрушительное цунами.
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