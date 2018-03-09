ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Игрушки"; 11:00 - театрализованное представление "В гостях у сказки" и "Три поросенка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Снежная королева"; 15:00 - "Театр изнутри". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Рыжий чулок". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00 - программа популяризации здорового образа жизни "Здравый смысл" |Холод. Набережная реки Тура. Подробности здесь.
14:00 - Концерт "Любо, братцы, любо...!" 16:00 - конкурсно-развлекательная программа "Весенняя капель". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
18:00 - "Фильм-концерт INOUT". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Стасик, играй!" Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - классическая "Ария" с симфоническим оркестром. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - группа "Мельница" с масштабной программой "Альхимейра". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Это говорит любовь..." ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:30 - "Тоня против всех" / I Tonya (2017). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
13:00 - торжественное открытие чемпионата и первенства Тюменской области по тхэквондо (ИТФ и ГТФ), начало соревнований в 10:00; награждение победителей и призеров ежедневно в 18:00. СК "Муромец", тел.: 8-912-923-41-74 - Сергей Петрович Кулешов, представитель РООО "Союз тхэквондо России" в Тюменской области.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1939 году началось регулярное телевизионное вещание из Шаболовского телецентра в Москве. В этот же день открыт XVIII съезд ВКП(б), который констатировал победу социализма в СССР и принял решение о "постепенном переходе от социализма к коммунизму".
В 1943 году начаты работы по созданию ядерного оружия в СССР.
В 1970 году с целью прекратить теологические брожения и стимулировать эмиграцию в Израиль, Кнессет постановил считать евреем не только "рождённого от еврейки", но и всякого нееврея, принявшего иудаизм.
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