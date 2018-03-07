ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Красная шапочка"; 11:00 - театрализованное представление "В гостях у сказки" и премьера спектакля "Муха-цокотуха". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
13:00 - экскурсия "Враки по-тюменски" - самая веселая тюменская экскурсия. Отправление с улицы Перекопской, 5. Подробности здесь.
18:00 - "Это Тюмень, детка!" Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Ромео & Джульетта"; 19:00 - "Фантазии Фарятьева". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - комедийное шоу без цензуры BreakFastBand. "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Вход свободный, подробности здесь.
19:00 - "Любовь – не картошка, не выбросишь в окошко". Нина Усатова, Александр Панкратов-Черный и многие другие в лирической комедии о деревенской жизни по пьесе Степана Лобозерова ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "О чем поют мужчины?" Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:30 - неделя фестивального кино: "Колесо чудес" / Wonder Wheel (2017). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1722 году по указу императора Петра I в Санкт-Петербурге начались первые систематические наблюдения за погодой в Российской империи.
В 1887 году Эверетт Хортон запатентовал телескопическую удочку.
В 1888 году в России в ходе полигонных испытаний император Александр III произвел выстрелы из пулемета "Максим", после чего это оружие поступило на вооружение российской армии.
В 1910 году решением Социалистического Интернационала (Копенгаген) день 8 марта был объявлен Международным Женским Днём. В 1965 году Международный женский день 8 марта в России стал нерабочим днём.
В 1910 году в Англии Королевский аэроклуб выдал первое удостоверение пилота Чарльзу Муру-Брабазону, а во Франции Элиза Дерош (или де Лярош) стала первой женщиной, удостоившейся подобной чести. Англичанин потом стал лордом, а француженка баронессой.
В 1914 году вышел в свет первый номер журнала "Работница". Учреждён он был по инициативе Владимира Ленина для "защиты интересов женского рабочего движения" и пропаганды взглядов рабочего движения.
В 1923 году образовано Общество Друзей Воздушного Флота (ОДВФ).
В 1950 году СССР объявил о наличии атомной бомбы.
В 1968 году в Тихом океане во время боевого патрулирования затонула советская дизельная подводная лодка К-129. По разным данным, погибли от 98 до 105 моряков.
В 1988 году семья Овечкиных из Иркутска захватывает самолёт и пытается бежать из СССР, штурм самолёта приводит к человеческим жертвам.
В 2014 году исчез самолёт Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines.
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