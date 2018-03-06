ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - оперетта "Фиалка Монмартра". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Старший сын". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Калевала" - культовая отечественная группа приглашает тюменцев отметить своё десятилетие. YesRockClub, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
19:30 - неделя фестивального кино: "Квадрат" / The Square (2017). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция, посвященная итогам медиафорума ОНФ в Калининграде. Участники: сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин, член регионального штаба Михаил Колосов, лауреаты конкурса журналистских работ региональных и независимых СМИ Фонда ОНФ "Правда и справедливость". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
12:30 - концерт-приглашение на фестиваль "Тюменская весна". ТРЦ "Гудвин", аккредитация по тел. (3452) 55-71-40.
14:00 - сдача спектакля "Муха-цокотуха". Режиссер спектакля - Сергей Кузин, ассистент режиссера - Заслуженная артистка РФ Ирина Кузина, художник - Светлана Бажко. Театр кукол, улица Кирова, 36. Аккредитация - kto.tmn@gmail.com.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1930 году в СССР принято постановление об обобществлении земли, скота и инвентаря колхозников.
В 1933 году в Атлантик-Сити Чарльзом Дарроу изобретена игра "Монополия".
В 1960 году в СССР сформирована первая группа космонавтов из двадцати военных лётчиков.
В 1967 году постановлением ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций переведены на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями.
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